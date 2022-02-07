Як ненависть до роботи залежить від віку: цікаве дослідження

Чим молодша людина, тим більше вона задоволена своєю роботою

Дослідження показало, що залежно від віку людини можна простежити тенденцію зниження задоволеності своєю роботою. Чим старший опитуваний, тим більше йому не подобається його робоче місце, повідомляє grc.ua.

Серед осіб віком 19-23 роки задоволені своєю роботою 88%, а серед старших осіб цей показник значно менше, в віці 51- 60 років задоволених 39%, а у старших за 60 років – 55%. Кожна друга особа в віці 31 – 40 років задоволена своєю роботою. Найбільш незадоволені своєю роботою особи в віці 24-30 роки (47%), та в 41-60 років (48%).

фото: grc.ua

Згідно з результатами, 48% українців задоволені своєю роботою (10% повністю задоволених та 38% скоріше задоволених). Проте є ще 45% тих, хто не задоволений (31% скоріше незадоволених та 14% повністю не задоволених). Причому чоловіки трохи більше задоволені своєю роботою, ніж жінки. Серед чоловіків частка задоволених – 51%, не задоволених – 41%, а серед жінок ситуація приблизно рівна – кількість задоволених 47% та незадоволених 48%.

Нагадаємо, Нацбанк погіршив прогноз безробіття на 2022 рік.

Читайте також: