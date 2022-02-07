  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Як ненависть до роботи залежить від віку: цікаве дослідження

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    48% українців задоволені своєю роботою - Як ненависть до роботи залежить від віку: цікаве дослідження
    48% українців задоволені своєю роботою
    фото з відкритих джерел

    Чим молодша людина, тим більше вона задоволена своєю роботою

    Дослідження показало, що залежно від віку людини можна простежити тенденцію зниження задоволеності своєю роботою. Чим старший опитуваний, тим більше йому не подобається його робоче місце, повідомляє grc.ua.

    Серед осіб віком 19-23 роки задоволені своєю роботою 88%, а серед старших осіб цей показник значно менше, в віці 51- 60 років задоволених 39%, а у старших за 60 років – 55%. Кожна друга особа в віці 31 – 40 років задоволена своєю роботою. Найбільш незадоволені своєю роботою особи в віці 24-30 роки (47%), та в 41-60 років (48%).

    фото: grc.ua

    фото: grc.ua

    Згідно з результатами, 48% українців задоволені своєю роботою (10% повністю задоволених та 38% скоріше задоволених). Проте є ще 45% тих, хто не задоволений (31% скоріше незадоволених та 14% повністю не задоволених). Причому чоловіки трохи більше задоволені своєю роботою, ніж жінки. Серед чоловіків частка задоволених – 51%, не задоволених – 41%, а серед жінок ситуація приблизно рівна – кількість задоволених 47% та незадоволених 48%.

    Нагадаємо, Нацбанк погіршив прогноз безробіття на 2022 рік.

    Читайте також:
    Теги: статистика українці Україна робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як ненависть до роботи залежить від віку: цікаве дослідження