Скільки грошей окупанти забрали в українців у 2023 році: стала відома сума

Близько 138 тис українських компаній та підприємців платять податки до РФ

У 2023 році росіяни зібрали з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України 144 млрд руб (понад 59 млрд грн) «податків». Про це повідомив глава Федеральної податкової служби РФ Данило Єгоров російському РБК.

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За словами Єгорова, темпи збору податків зростають: за перші шість місяців поточного року там зібрали 64 млрд руб (понад 26 млрд грн), а за наступні чотири місяці – вже 80 млрд руб (33 млрд грн). Він додав, що близько 138 тис українських компаній та підприємців перереєструвалися в російську інфраструктуру, темпи збирання податків зростають.

Єгоров також розповів, що за цей період РФ направила до окупованих регіонів України понад 410 млрд руб (168,6 млрд грн) «дотацій» з держбюджету.

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Нагадаємо, російські окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Зазначається, що чимало котелень на окупованих територіях Херсонської області досі не мають запасів вугілля на зиму.

Триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.