В Україні стартував осінній призов для 13,5 тисяч осіб

Перші відправлення до війська планується розпочати 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня

В Україні розпочався осінній призов громадян до лав Збройних сил України. Перші відправлення до війська заплановані на 5 жовтня. Про це сьогодні у Facebook повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Перші відправлення до війська планується розпочати 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Кабінет Міністрів встановив чисельність майбутніх строковиків у кількості 13 575 осіб, із них: до лав ЗСУ – 6 500 осіб, Національної гвардії – 4 775 осіб, Державної прикордонної служби – 1 700 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.

Загальний обсяг видатків у сумі 71,1 млн грн для проведення призову буде здійснюватися у межах відповідних бюджетних призначень. Для призову до Збройних сил України виділено 34,1 млн грн, Нацгвардії – 25 млн грн, Держприкордонслужби – 8,9 млн грн, Державної спеціальної служби транспорту – 3,1 млн грн.

Призовні комісії розпочали роботу 1 жовтня 2021 року, а підготовчі заходи до проведення призову були розпочаті ще 1 вересня 2021 року.

У пресслужбі нагадали, що на строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року призиваються громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватися, зазначили в Генштабі.

У пресслужбі також підкреслили, що відповідно до рішення РНБО від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», уведеного в дію указом президента, призвані до ЗСУ та інших військових формувань строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як раніше повідомлялося, лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов.

29 червня нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч.

Рішення про скасування призову пов’язане з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.