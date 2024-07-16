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У столиці в окремих районах іде життєдайний дощ (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці в окремих районах іде життєдайний дощ (фото, відео)
Окремі райони Києва поливає рясний дощ
фото: glavcom.ua

В окремих районах Києва чути грім та пішов дощ

Сьогодні, 16 липня, в окремих районах Києва після тривалої спеки пройшов такий жаданий дощ. Про це повідомляє «Главком».

На зміну задушливій спекотній погоді прийшла потужна злива, яка накрила не  всю столицю, але лише окремі райони. На опублікованих кадрах видно, що вода рясно поливає пересушену землю та висушені пекучим сонцем кущі та дерева. Також чути грім. Від звуків грому спрацьовують сигналізації на автівках.

У столиці в окремих районах іде життєдайний дощ (фото, відео) фото 1

Кияни почали ділитися відео такого очікуваного дощу. Зокрема синоптик Наталя Діденко опублікувала кадри зміни погоди. «Що там той ваш літній час?! Оце літній час справжній!», – прокоментувала Діденко.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, в Києві на фоні спеки в Україні зафіксували три температурних рекорди.

Максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С.

За даними синоптиків, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С.

Теги: погода дощ

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