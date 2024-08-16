16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід довго задивлятися у дзеркало

16 серпня відзначається Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси. У церковному календарі – Горіховий Спас.

Всесвітній день повітряних зміїв

Сучасні повітряні змії використовуються здебільшого задля розваги, як народна традиція та як спорт, але важливо пам’ятати, що від самого початку своєї історії вони були провісниками літаків. Доказом того, що повітряні змії досі викликають цікавість та захоплюють людей в різних країнах, є особливе свято – Всесвітній день повітряних зміїв, який щороку відзначають 16 серпня.

В Європу повітряних зміїв привезли мандрівники з Азії. Наприклад, Марко Поло, повернувшись з Китаю, залишив дуже точні записи, датовані 1295 роком, у яких описав конструкцію повітряних зміїв та метод їх запуску. Але набагато раніше – у 907 році, в поході київського князя Олега на Царгород, було виготовлено велику кількість літунів у вигляді вершників на конях.

У німецьких військових манускриптах 1405 року є зображення своєрідних військових штандартів у вигляді повітряних зміїв. Інший текст, датований 1430-м роком, являє собою інструкцію з виготовлення літунів з пергаменту. Картина, написана невідомим голландським художником у 1618 році, зображує дітей, що запускають в небо кайт ромбовидної форми.

День чоловічої краси

16 серпня щорічно проводиться День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків.

Цей день вперше стали проводити в Америці у 2007 році. Ініціатором заснування та спонсором проведення свята виступила компанія American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою.

У сучасному суспільстві ще чути відлуння тих стереотипних думок, але поступово підхід до чоловічої краси та догляду змінюється. Свідчення цьому – проведення Дня чоловічої краси.

Яке сьогодні релігійне свято

16 серпня в церковному календарі – Горіховий Спас, Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа.

Горіховий Спас є церковним святом, яке присвячене перенесенню з Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа у 944 році. Цей образ називають Нерукотворним через те, що він виник після того, як Ісус Христос поклав полотно до свого обличчя, і його чудове відображення залишилося на ньому. Також свято відоме як Нерукотворний Спас або Спас на полотні.

У цей день зазвичай організовували ярмарки та торгували домотканими полотнами. В народі навіть курсувала приказка: «Перший Спас – на воді стоять, Другий Спас – яблука їдять, Третій Спас – на горі полотна продають».

Що не можна робити цього дня

Не слід довго задивлятися у дзеркало.

Не можна планувати сватання чи весілля.

Не можна ворожити.

Народні прикмети

Гарна погода – до ранньої весни.

Якщо птахи вже відлетіли до теплих країв, то скоро похолодає.

Сонце за хмару сідає – чекайте на негоду найближчими днями.

Пам’ятні події 16 серпня

1649 – 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.

1820 – у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині – Ніжинський педагогічний інститут).

1914 – Головна українська рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.

1919 – 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку.

1941 – вийшов наказ Ставки Верховного Головнокомандування Червоної армії за № 270, згідно з яким командири і політпрацівники, які потрапили в полон, вважалися дезертирами, а їхні родини підлягали арешту й виселенню.

1945 – у Москві був підписаний «Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон».

1960 – заснована Міжнародна академія астронавтики.

1995 – більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Іван, Степан, Яків, Ганна.