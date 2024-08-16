Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня – Горіховий Спас
фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід довго задивлятися у дзеркало

16 серпня відзначається Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси. У церковному календарі – Горіховий Спас.

Всесвітній день повітряних зміїв

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сучасні повітряні змії використовуються здебільшого задля розваги, як народна традиція та як спорт, але важливо пам’ятати, що від самого початку своєї історії вони були провісниками літаків. Доказом того, що повітряні змії досі викликають цікавість та захоплюють людей в різних країнах, є особливе свято – Всесвітній день повітряних зміїв, який щороку відзначають 16 серпня. 

В Європу повітряних зміїв привезли мандрівники з Азії. Наприклад, Марко Поло, повернувшись з Китаю, залишив дуже точні записи, датовані 1295 роком, у яких описав конструкцію повітряних зміїв та метод їх запуску. Але набагато раніше – у 907 році, в поході київського князя Олега на Царгород, було виготовлено велику кількість літунів у вигляді вершників на конях.

У німецьких військових манускриптах 1405 року є зображення своєрідних військових штандартів у вигляді повітряних зміїв. Інший текст, датований 1430-м роком, являє собою інструкцію з виготовлення літунів з пергаменту. Картина, написана невідомим голландським художником у 1618 році, зображує дітей, що запускають в небо кайт ромбовидної форми. 

День чоловічої краси

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

16 серпня щорічно проводиться День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків.

Цей день вперше стали проводити в Америці у 2007 році. Ініціатором заснування та спонсором проведення свята виступила компанія American Crew, яка спеціалізується на виробництві чоловічих товарів для догляду за собою.

У сучасному суспільстві ще чути відлуння тих стереотипних думок, але поступово підхід до чоловічої краси та догляду змінюється. Свідчення цьому – проведення Дня чоловічої краси. 

Яке сьогодні релігійне свято

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

16 серпня в церковному календарі – Горіховий Спас, Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа.

Горіховий Спас є церковним святом, яке присвячене перенесенню з Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа у 944 році. Цей образ називають Нерукотворним через те, що він виник після того, як Ісус Христос поклав полотно до свого обличчя, і його чудове відображення залишилося на ньому. Також свято відоме як Нерукотворний Спас або Спас на полотні.

У цей день зазвичай організовували ярмарки та торгували домотканими полотнами. В народі навіть курсувала приказка: «Перший Спас – на воді стоять, Другий Спас – яблука їдять, Третій Спас – на горі полотна продають».

Читайте також:

Що не можна робити цього дня

  • Не слід довго задивлятися у дзеркало.
  • Не можна планувати сватання чи весілля.
  • Не можна ворожити.

Народні прикмети

  • Гарна погода – до ранньої весни.
  • Якщо птахи вже відлетіли до теплих країв, то скоро похолодає.
  • Сонце за хмару сідає – чекайте на негоду найближчими днями.

Пам’ятні події 16 серпня

  • 1649 – 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.
  • 1820 – у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька відкрито Гімназію вищих наук (нині – Ніжинський педагогічний інститут).
  • 1914 – Головна українська рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.
  • 1919 – 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР і 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку.
  • 1941 – вийшов наказ Ставки Верховного Головнокомандування Червоної армії за № 270, згідно з яким командири і політпрацівники, які потрапили в полон, вважалися дезертирами, а їхні родини підлягали арешту й виселенню.
  • 1945 – у Москві був підписаний «Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон».
  • 1960 – заснована Міжнародна академія астронавтики.
  • 1995 – більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності й за збереження статусу британської колонії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Іван, Степан, Яків, Ганна.

Читайте також:

Теги: церква свята православна церква Україна традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно це стає можливим
Енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 54 тис. родин, знеструмлених через обстріли
12 серпня, 18:40
Унаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі 11 серпня загинули батько та його чотирирічний син
Атака РФ на Київщину: Зеленський відреагував на смерть батька та сина
11 серпня, 12:21
БЕБ проводять обшуки в офісних приміщеннях компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міністерства оборони України
Обшуки у компанії, яка постачає продукти ЗСУ. БЕБ пояснив, що відбувається
6 серпня, 20:30
Під контролем ЗС РФ опинилися сонячні електростанції (СЕС), що входять до десятки найбільших в Україні та Східній Європі
Росія захопила більшу частину українських вітрових електростанцій
6 серпня, 03:12
Уламки ракети транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення
У Києві водолази-сапери виявили залишки російської ракети Х-101 (фото)
1 серпня, 12:43
У 2021 році під час 73-градусної спеки у Кувейті плавилися світлофори та пластикові деталі автівок
Спекотне літо. Кліматолог дав практичні поради українцям на майбутнє
31 липня, 11:36
Еміль Ішкулов
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
29 липня, 19:15
Принцеса Уельська привітала сина з 11-річчям зворушливим фото
Принцеса Уельська привітала сина з 11-річчям зворушливим фото
23 липня, 05:20
Волошин у фотоблогу відреагував на потрапляння до «Миротворця»
Відомий український блогер потрапив до бази «Миротворця»: деталі
16 липня, 20:43

Суспільство

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
Буданов пояснив, кого в першу чергу Україна повертатиме із російського полону
Буданов пояснив, кого в першу чергу Україна повертатиме із російського полону
Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 16 серпня: прогноз «Укренерго»
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка
Офіс Генпрокурора не реагує на проросійські заяви Арестовича – нардепка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
30K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
16K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
14K
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua