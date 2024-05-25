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Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 25 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 25 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі

25 травня опадів переважно не передбачається. Температура вдень сягатиме до 27° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно східний та південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Вдень у Криму та Приазов'ї місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11° до 16° тепла. На сході, північному сході країни та в Карпатах 8-13° Вдень переважно сягатиме 22-27° тепла.

Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 25 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 10° до 15° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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