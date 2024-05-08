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Хмарність, подекуди заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 8 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарність, подекуди заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 8 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У північних, більшості західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°

8 травня в Україні буде мінлива хмарність. У низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу в Карпатах, на Закарпатті та в Криму, вночі в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° тепла. У північних, більшості західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. На Закарпатті, півдні та південному сході країни очікується до 8-13° тепла. Вдень температура підніметься до 13-18°.

Хмарність, подекуди заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 8 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 1-6° тепла вночі, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° та 13-18° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла вночі та 14-16° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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