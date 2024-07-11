Спекотна погода, незначні дощі: прогноз погоди на 11 липня

В Україні завтра буде спекотна погода

Вдень у низці областей очікується сильна спека до 40°

11 липня в Україні переважатиме спекотна погода. На більшій частині території очікується суха погода, лише на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Жителів Київської області очікує суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 18-23°C, а вдень підніметься до 29-34°C. У Києві вночі очікується 20-22°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть 32-34°C. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода на 11 липня Український гідрометеорологічний центр

У південних, східних та центральних областях температура повітря вночі становитиме 20-25°C, а вдень підніметься до 35-39°C. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями очікується надзвичайна спека до 40°C.

На решті території України нічна температура коливатиметься в межах 18-23°C, а денна – 29-34°C. У високогір'ї Карпат буде прохолодніше: вночі 15-20°C, вдень 21-26°C.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на заході країни – південно-східний.

У зв'язку з високими температурами, рекомендується вживати заходів для запобігання перегріву та зневоднення: пити достатню кількість води, уникати тривалого перебування на сонці, носити легкий одяг та головні убори.



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