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    Минула доба на Донбасі пройшла без втрат

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    Терористи продовжили обстріли - Минула доба на Донбасі пройшла без втрат

    Терористи продовжили обстріли

    Фото з відкритих джерел

    Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

    Вчора, 6 вересня, на Донбасі було сім порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Бойових втрат серед українських захисників немає. Про це повідомив штаб ООС.

    Поблизу Зайцевого ворог стріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

    У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

    Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

    Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет неподалік Золотого-4 та Новозванівки.

    Обстрілюючи околиці Катеринівки, російські окупанти застосували міномети 82 калібру.

    Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що хоче проїхатися на танку з українським прапором по Червоній площі в Москві.

    Нагадаємо, Росія заявила, що не підтримає продовження місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні після 30 вересня. МЗС України вважає, що таким чином РФ хоче ескалації на Донбасі.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл
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    Минула доба на Донбасі пройшла без втрат