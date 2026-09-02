Влада назвала суму, яку планує закласти на підтримку ветеранів у бюджеті-2027

Під час засідання Координаційної ради було визначено першочергові кроки для посилення підтримки ветеранів

В Україні сьогодні налічується понад 1,5 млн ветеранів

У державному бюджеті на 2027 рік планують передбачити близько 18,5 млрд грн на підтримку ветеранів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, сьогодні в Україні налічується понад 1,5 млн ветеранів, а їхня підтримка є одним із ключових завдань держави.

Першочергові кроки у цьому напрямку обговорили під час засідання Координаційної ради за участю керівника Офісу президента Кирила Буданова, представників Міністерства у справах ветеранів, урядовців та уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

«На 2027 рік плануємо закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона», – заявив Корецький.

За підсумками наради прем’єр доручив міністру у справах ветеранів Віталію Кіму прискорити роботу з парламентом щодо схвалення Кодексу про Захисників і Захисниць державності. Також уряд має опрацювати питання житлової програми для ветеранів із числа внутрішньо переміщених осіб.

Окрему увагу планують приділити розширенню доступу ветеранів до медичної допомоги, реабілітації та протезування. Корецький наголосив, що президент поставив конкретні завдання щодо посилення підтримки ветеранів та членів їхніх сімей.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність розширити державні програми підтримки ветеранів та їхніх родин. Глава держави наголошував, що ветерани не повинні самостійно «ходити між кабінетами» для отримання належних їм послуг.

У липні уряд повідомляв, що цього року повну компенсацію вартості житла отримують 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. Тоді ж наголошувалося на подальшому розширенні житлової програми для захисників.