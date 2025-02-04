Пʼять посилок за секунду. «Укрпошта» завершила повну автоматизацію сортування

«Укрпошта» запровадила нову логістичну модель – мова про оптимізацію маршрутів між терміналами, логістичними центрами та депо

«Укрпошта» завершила повну автоматизацію своїх сортувальних ліній – останні автоматичні установки з’явилися в Миколаєві та Запоріжжі. Про це повідомили Міністерство розвитку громад та територій України та гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Тепер 100% посилок сортуються та обробляються на автоматичних і напівавтоматичних лініях українського виробництва. Смілянський заявив, що вже сьогодні понад 85% посилок доставляється протягом двох днів або швидше, «а далі буде ще краще».

«Як після будь-якого ремонту, ще будуть доробки. Зокрема, протягом першого кварталу ми впровадимо систему, завдяки якій у новому застосунку ви бачитимете шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення. Також ми допрацюємо логістику, щоб ця доставка дійсно відбувалася наступного дня, якщо відправлення термінове, або за декілька днів, якщо ви згодні почекати, але заплатити значно менше», – пояснив він.

У міністерстві зазначили, що швидкість обробки сягатиме п’яти посилок за секунду. Загалом швидкість та точність обробки відправлень збільшиться у вісім разів. Можливість обробляти посилки нині становить близько 2 млн відправлень на добу, стверджує компанія.

Наразі повністю автоматизовані лінії працюють у семи ключових хабах: Київ-Правий, Київ-Лівий, Одеса, Харків, Хмельницький, Львів та Дніпро. А в 17 логістичних центрах по Україні використовуються напівавтоматизовані лінії.

Також «Укрпошта» оптимізує маршрути між терміналами, логістичними центрами та депо.

Раніше Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував, що вже 3 лютого в компанії остаточно буде завершено процес автоматизації й 100% посилок «Укрпошта» оброблятиме на роботизованих лініях.

Нагадаємо, «Укрпошта» 1 січня повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони залежать виключно від об’єму.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

До слова, на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. Як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.