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Скандал на Закарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал на Закарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує
У соцмережах постраждала жінка розповіла, що працівники готелю почали погрожувати їм фізичною розправою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Христина та Віталій Битковичі не могли самостійно відкрити двері лазні та ледь не задихнулися

В одному із готелів на Закарпатті подружжя Христини та Віталія Битовичів ледь не задихнулося в хамамі (турецька парна лазня) – вони просто не могли відчинити двері. Коли ж Віталій зміг вибити двері, працівники та власник готельного комплексу почали погрожувати подружжю та вимагати гроші. Деталі історії Христина Битович повідомила в соціальних мережах.

Подружжя вирішило залишитися в Яремче ще на одну ніч, тому швидко забронювали готель. У день заселення пара вирішила відвідати хамам на території готелю, проте коли чоловік і дружина захотіли вийти, зробити цього не змогли – двері сауни не відчинялися. Подружжя почало кликати на допомогу, але ніхто не прийшов.

«Я кричала так гучно, що в мене лопнули капіляри в очах. Або від того, що я перегрілася в сауні. Ми продовжували стукати у двері та кликати на допомогу. У мене всі руки в синцях від того, що я з усіх сил стукала у двері», – пише Христина.

За словами жінки, пара відчула, що починає задихатися.

За словами подружжя, працівники готелю не допомогли їм, а також почали погрожувати
За словами подружжя, працівники готелю не допомогли їм, а також почали погрожувати
скріншот

«Мені вже було складно дихати, і я опустилася на підлогу та намагалася ловити повітря через маленьку щілину, але вже задихалась. Віталік сказав, що він задихається теж і вже не має сил чекати», – згадує вона.

Єдиним виходом у цій ситуації було вибити скляні двері. Коли пара нарешті змогла вибратися, вона пішла до адміністрації, щоб розібратися, як могла скластися така небезпечна ситуація. Натомість власник почав кричати на гостей за те, що вони вибили двері «просто так». Крім того, Віталій почав отримувати погрози просто в готелі: якщо пара хоче прокинутися вранці, повинна заплатити 20 тис. грн. 

Разом із поліцією Христина та Віталій змогли покинути готель. У машині патрульна повідомила, що на цей готель вже нібито надходили скарги, що люди застрягали в сауні й раніше. Правоохоронці дали їм номер таксі, щоб доїхати до Івано-Франківська. Проте у машині історія не закінчилася.

«Коли ми їхали, таксисту почали дзвонити та питати, чи не він забрав двох людей із собакою на «Укрнафті». Таксист дав зрозуміти, що нам краще заплатити їм. Виходить, що хтось із поліції поділився нашими планами з готельєрами», – розповідає Христина.

Зрештою пара була змушена переказати вимагачам кошти. Вони також написали заяву в поліцію та заплатили готелю компенсацію у вигляді 20 тис. грн.

Подружжя перерахувало кошти готелю
Подружжя перерахувало кошти готелю
скріншот

Готель, в якому відбувалися події, прокоментував ситуацію. За їхньою версією, подружжя розбило скляні двері без причини та почало погрожувати працівникам закладу.

«Зустрівшись з клієнтами на рецепції, для з'ясування обставин інциденту керівники вирушили до СПА-зони. На запитання про причини такого діяння, гості пояснили, що вони застрягли в лазні, не могли вибратися і тому розбили двері. При цьому вони одразу відмовилися відшкодовувати завдані збитки та почали натякати, що компенсувати «моральну шкоду» потрібно їм. 

Гості повідомили, що вони є «відомими блогерами» та мають великі зв’язки в цих колах, за рахунок чого можуть «знищити репутацію закладу». Також намагалися тиснути на персонал, залякуючи якоюсь незрозумілою «відповідальністю» перед працівниками правоохоронних органів.

Відібравши пояснення у сторін, правоохоронці порадили керівнику готелю отримати компенсацію, звернувшись до суду, адже жодних неправомірних діянь зі сторони закладу не знайшли.

Після цього гості вирішили залишити готель та попросили поліцейських забрати їх із собою. Перед від’їздом погрози повторили іще раз. Зі своєї сторони працівники готелю повідомили, що підготують позов до суду для отримання компенсації», – йдеться у повідомленні готелю.

Скандал на Закарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує фото 1
Готель прокоментував ситуацію
Готель прокоментував ситуацію
скріншот

Нагадаємо, відпочивальник та бойовий медик ЗСУ, який приїхав до Буковелю на посттравматичну психологічну реабілітацію, не змогли знайти спільну мову. Відповідні відео були опубліковані у соцмережі. Медик відверто розповів, що певні індивіди, мають нахабство обзивати ЗСУ «худобою» та «чмом». На одному з відео, хамовитий чоловік називає медика «лошарою» тримаючи у  руках бокал пива. 

Теги: Закарпаття готель

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