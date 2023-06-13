Від «фашизму» до вулиць на честь Героїв. Як Терехов змінив думку про активістів

У березні 2021 року Ігор Терехов втрапив у скандал, коли назвав шкільний урок, проведений добровольчим формуванням «Фрайкор», «уроком фашизму»

У 2021 році мер Харкова Ігор Терехов називав урок патріотизму, проведений учасниками добровольчого підрозділу «Фрайкор», «уроками фашизму», а вже у 2023 році у Харкові з'явилася вулиця на честь лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка. Динаміку думки Терехова можна простежити по його публікаціям у соціальних мережах.

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Так, у березні 2021 року розгорівся скандал між Тереховим, який тоді був секретарем Харківської міської ради, та військово-патріотичною організацією «Фрайкор». Члени «Фрайкору» провели для учнів 8, 9 та 10 класів 43-ої школи «уроки мужності» та історичний екскурс на тему співіснування людини та війни. Учнів ознайомили з реаліями бойових дій на Сході України. Проте згодом Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі назвав це «уроками фашизму».

Пост Ігора Терехова у 2021 році скріншот

Ігор Терехов звинуватив організацію у тому, що їхня назва походить від німецької радикально-патріотичної організації, а міська влада Харкова виступає проти тих, хто «сіє ненависть та бажає, аби у наші домівки прийшла війна».

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«Діти не мають бути розмінною монетою у політичних іграх. Якщо правоохоронні органи на подібні вибрики не звертають уваги, будемо діяти в компетенції міської влади. По директору школи проводиться службове розслідування», – написав тоді Терехов.

Вже 13 червня 2023 року вулиці Харкова перейменували на честь українських сучасних героїв. Так у місті з'явилися вулиці на честь командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, комбата та нацгвардійця Олега Громадського та лідера організації «Фрайкор» Георгія Тарасенка.

Пост Ігора Терехова у червні 2023 року скріншот

«Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська – командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» – легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних. Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди», – написав Терехов у червні 2023 року.

Зазначимо, що командир добровольчого формування «Фрайкор» Георгій Тарасенко загинув у боях за Харків.

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Раніше мера Харкова оштрафували за російську мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Як зазначено у постанові, Терехов у зверненнях до мешканців міста в ефірі телемарафону «Єдині новини» застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону. Пізніше Терехов заплатив штраф за порушення мовного закону, який склав 3400 грн.