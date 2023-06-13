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Від «фашизму» до вулиць на честь Героїв. Як Терехов змінив думку про активістів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Від «фашизму» до вулиць на честь Героїв. Як Терехов змінив думку про активістів
Міський голова Харкова Ігор Терехов
фото з відкритих джерел

У березні 2021 року Ігор Терехов втрапив у скандал, коли назвав шкільний урок, проведений добровольчим формуванням «Фрайкор», «уроком фашизму» 

У 2021 році мер Харкова Ігор Терехов називав урок патріотизму, проведений учасниками добровольчого підрозділу «Фрайкор», «уроками фашизму», а вже у 2023 році у Харкові з'явилася вулиця на честь лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка. Динаміку думки Терехова можна простежити по його публікаціям у соціальних мережах.

Так, у березні 2021 року розгорівся скандал між Тереховим, який тоді був секретарем Харківської міської ради, та військово-патріотичною організацією «Фрайкор». Члени «Фрайкору» провели для учнів 8, 9 та 10 класів 43-ої школи «уроки мужності» та історичний екскурс на тему співіснування людини та війни. Учнів ознайомили з реаліями бойових дій на Сході України. Проте згодом Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі назвав це «уроками фашизму».

Пост Ігора Терехова у 2021 році
Пост Ігора Терехова у 2021 році
скріншот

Ігор Терехов звинуватив організацію у тому, що їхня назва походить від німецької радикально-патріотичної організації, а міська влада Харкова виступає проти тих, хто «сіє ненависть та бажає, аби у наші домівки прийшла війна».

«Діти не мають бути розмінною монетою у політичних іграх. Якщо правоохоронні органи на подібні вибрики не звертають уваги, будемо діяти в компетенції міської влади. По директору школи проводиться службове розслідування», – написав тоді Терехов. 

Вже 13 червня 2023 року вулиці Харкова перейменували на честь українських сучасних героїв. Так у місті з'явилися вулиці на честь командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, комбата та нацгвардійця Олега Громадського та лідера організації «Фрайкор» Георгія Тарасенка. 

Пост Ігора Терехова у червні 2023 року
Пост Ігора Терехова у червні 2023 року
скріншот

«Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська – командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» –  легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового  медика Владислави Черних. Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у памʼяті людей назавжди», – написав Терехов у червні 2023 року.

Зазначимо, що командир добровольчого формування «Фрайкор» Георгій Тарасенко загинув у боях за Харків.

Раніше мера Харкова оштрафували за російську мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Як зазначено у постанові, Терехов у зверненнях до мешканців міста в ефірі телемарафону «Єдині новини» застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону. Пізніше Терехов заплатив штраф за порушення мовного закону, який склав 3400 грн. 

Теги: Харків Ігор Терехов

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