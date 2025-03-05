Діти загиблих захисників безкоштовно відвідуватимуть один з басейнів у Вінниці

Діти загиблих захисників та захисниць зможуть безоплатно відвідувати муніципальний басейн. Рішення ухвалили днями на засіданні виконавчого комітету. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

«Для дітей, які втратили найдорожчих, це можливість хоч трохи відволіктися від важких реалій війни, зняти напругу та зміцнити фізичне й емоційне здоров’я. Ми продовжуємо підтримувати родини наших захисників. Сподіваємося, що кожен такий крок допомагатиме дітям відчувати турботу громади та додаватиме їм сил рухатися вперед», – зазначив Моргунов.

Відвідування плавального басейну можливе у вільний від навчально-тренувальної роботи та змагань час за попереднім узгодженням з адміністрацією закладу. Заняття проводитимуться щовівторка та щочетверга у міській дитячо-юнацькій спортивній школі № 3 з 19:00 до 20:00. Їх можуть відвідувати діти віком від 9 до 14 років.

Детальну інформацію можна отримати з 9:00 до 17:00 за телефоном 097 936 8427 (МДЮСШ № 3) або на сторінці закладу.