«Це дуже погана інвестиція». Бізнесмен пояснив, чому не варто вкладати в нерухомість

Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів: Я точно не прихильник української нерухомості

Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан вважає інвестиції в українську нерухомість невигідними та надто ризикованими. Він наголошує, що прибутковість від таких вкладень низька, а сам ринок нестабільний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.

«Я точно не прихильник української нерухомості. Я вважаю, що це дуже погана інвестиція. По-перше, дохідність бізнесу з продажу вторинної нерухомості після вкладення коштів на етапі «котлована» зараз складає десь 7-8% річних. Подібна дохідність в такому ризикованому бізнесі – це дуже мало. По-друге, гроші інвестора в нерухомість фактично заморожуються на два-три роки, поки будинок зводиться. По-третє, існують ризики того, що будинок буде недобудований. І останнє, – люди в Донецьку і Луганську теж інвестували в квартири, але з собою їх не забереш. Це повний неліквід», – зауважив Компан.

За словами консультанта у сфері корпоративних фінансів, всі інвестиції в Україні є дуже ризикованими: «Бо ми живемо в країні, яка сама по собі є величезним ризиком. Тому всі цінні папери, які випускаються в Україні, в тому числі ОВДП, військові облігації, корпоративні облігації, євробонди, мають величезний ризик».

Іван Компан вважає, що наразі в Україні немає фінансових активів, у які варто інвестувати. На його думку, жоден з активів не здатен забезпечити таку дохідність, яка змогла б перекрити існуючі ризики. Це стосується саме фінансових інвестицій, зауважив викладач бізнес-школи.

«Що стосується інвестицій у власний бізнес – там є більше можливостей для заробітку, але це не моя зона компетентності. В Україні небагато бізнесів, які, працюючи «в білу», можуть компенсувати існуючі ризики. Тому в Україні мало іноземних компаній. Якби вони бачили можливості заробити в Україні більше, ніж існує ризиків, вони б давно сюди інвестували. В результаті, обсяг прямих іноземних інвестиції в Україну, наприклад, в 10 разів менший, ніж в Польщу», – зазначив Компан.

Раніше «Главком» розпитав у президентки Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олени Гайдамахи, в якому стані перебуває ринок нерухомості країни наприкінці третього року повномасштабної війни, куди нині вона б радила інвестувати та яка доля чекає на численні столичні довгобуди.

Нагадаємо, що, за результатами опитування OLX, в Україні у 2025 році лише 12% громадян планують придбати житло. Зазначається, що попит на купівлю нерухомості у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.