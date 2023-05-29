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На Банковій відбулась зустріч із керівництвом Нідерландів: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Банковій відбулась зустріч із керівництвом Нідерландів: подробиці
керівник Офісу Президента наголосив на лідерстві Нідерландів у створенні авіаційної коаліції
фото: Офіс президента

Офіс президента також провів для делегації Нідерландів брифінг з питань безпеки

В Офісі президента відбулась онлайн-зустріч із військово-політичним керівництвом Нідерландів, основною темою якої стало зміцнення обороноздатності України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«За дорученням президента України та з метою координації виконання домовленостей, досягнутих Володимиром Зеленським під час його візиту до Королівства Нідерланди, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак разом з іншими представниками Офісу та уряду провів планову зустріч у форматі відеоконференції з делегацією Нідерландів на чолі з радником прем’єр-міністра цієї країни з питань зовнішньої політики та оборони Джеффрі ван Льовеном», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з української сторони у зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу президента Роман Машовець, Ігор Жовква, Андрій Сибіга, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступник міністра оборони Олександр Поліщук, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв та інші посадовці. При цьому головною темою розмови було посилення оборонних спроможностей України.

Андрій Єрмак від імені президента подякував Нідерландам за солідарність і допомогу з перших днів повномасштабної агресії Росії.

«Цінуємо вашу дієву, активну, вкрай вагому підтримку України. Підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. Ми ніколи цього не забудемо», – сказав він.

Єрмак також відзначив лідерство Нідерландів у створенні авіаційної коаліції, що сформувалася завдяки рішенням, ухваленим під час візиту президента Володимира Зеленського на саміт G7 у японській Хіросімі, а також на готовності до імплементації запропонованої Україною формули миру.

Крім того, сторона з Нідерландів була поінформована про вимоги Збройних сил України для протидії російській агресії та майбутні кроки щодо деокупації українських територій. Особлива увага приділялася обговоренню шляхів прискорення постачання оборонної допомоги та визначенню пріоритетів у потребах української армії.

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Теги: Нідерланди переворот Андрій Єрмак Офіс президента

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