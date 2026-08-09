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На Київщині чоловік ухилився від мобілізації, бо «йому все байдуже»: що вирішив суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Київщині чоловік ухилився від мобілізації, бо «йому все байдуже»: що вирішив суд
Суд підкреслив, що демонстративна байдужість під час воєнного стану створює у суспільстві відчуття безкарності
фото з відкритих джерел

На суді чоловік розповів, що розумів усі наслідки свого вчинку і закон порушив свідомо

У Київській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації через «байдужість». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Згідно з матеріалами судової справи, 12 березня 2025 року обвинувачений перебував у приміщенні місцевого ТЦК та СП, де пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і був визнаний повністю придатним за станом здоров’я до військової служби.

Того ж дня уповноважений офіцер під особистий підпис вручив чоловіку повістку на відправлення по команді до військової частини, яке мала відбутися вже наступного ранку – о 06:00 13 березня 2025 року. Також йому роз’яснили про наслідки неприбуття та кримінальну відповідальність.

Утім, у визначений час військовозобов’язаний на збірний пункт не з’явився, не мавши жодних підстав для відстрочки чи поважних причин для неявки.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину, однак його пояснення мотивів вразили суд своєю відвертою байдужістю до оборони.

Він підтвердив, що пройшов ВЛК і свідомо відмовився оскаржувати її результати. Зазначив, що повістку отримав особисто та розумів усі наслідки відмови. Заявив, що не з’явився до ТЦК свідомо, оскільки є «невійськовою людиною, до війни неохочим». Свій вчинок пояснив коротко: ухилився від призову «через байдужість та незацікавленість до всього». Окремо наголосив, що розумів порушення закону, але жодним чином не шкодує про вчинене.

Суд врахував, що чоловік раніше вже був судимий, за місцем проживання характеризується негативно та не працює. Попри сприяння розкриттю злочину, суд підкреслив, що демонстративна байдужість під час воєнного стану створює у суспільстві відчуття безкарності.

У результаті Згурівський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, у Києві до п’яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який від січня 2023 року уникав мобілізації. 

Також у Черкасах суд виніс вирок місцевому жителю, який адміністрував вісім Telegram-груп, де поширювали інформацію про місця проведення заходів з оповіщення та маршрути пересування представників ТЦК.

Раніше у Дніпрі до п’яти років позбавлення волі засудили мобілізованого сержанта ЗСУ, який відмовився від наказу йти на бойову позицію поблизу Бахмута. Момент оголошення розпорядження і відмову зафіксував на камеру мобільного телефона водій-кіномеханік роти. Цей відеозапис згодом став ключовим доказом сторони обвинувачення у суді.

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Теги: закон чоловік вирок ЗСУ ТЦК мобілізація

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