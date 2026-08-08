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У Києві заброньованого чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві заброньованого чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації
Колегія суддів критично оцінила аргументи обвинуваченого та відкинула версію про «щире каяття»
фото з відкритих джерел

Оболонський районний суд засудив киянина до п’яти років позбавлення волі

У Києві до п’яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який від січня 2023 року уникав мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Згідно з матеріалами судової справи, у січні 2023 року киянин самостійно прибув до Оболонського районного ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. У період від 18 до 26 січня він пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби.

26 січня 2023 року представники ТЦК виписали чоловікові мобілізаційне розпорядження та повістку на відправку до військової частини на 31 січня. Однак киянин у категоричній формі відмовився отримувати документи та заявив, що має «раптовий психічний розлад».

Працівники ТЦК у присутності свідків склали акт про відмову від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік свою вину визнав формально, запевнивши, що «щиро кається». Заявив, що не згоден із висновком ВЛК, адже якраз у день відмови від повістки звернувся до психіатра, який встановив йому діагноз «рекурентний депресивний розлад». Крім того, повідомив, що від лютого 2023 року стаціонарно лікувався батько його дружини, а сама дружина через стрес також потребувала догляду та перебувала в лікарні.

Згодом, у квітні 2024 року, чоловік влаштувався на приватне підприємство та отримав офіційне бронювання на період мобілізації, перебуваючи на спеціальному обліку.

Захист переконував, що наявність бронювання та сімейні обставини свідчать про зміну поведінки й відсутність суспільної небезпеки особи.

Колегія суддів критично оцінила аргументи обвинуваченого та відкинула версію про «щире каяття». Адже під час проходження ВЛК чоловік не висловлював жодних скарг лікарю-психіатру. Звернення до цивільної лікарні саме в день вручення повістки суд розцінив як спробу уникнути мобілізації. Жодних медичних документів про недієздатність чи неможливість усвідомлювати свої дії надано не було.

Хвороба тестя чи дружини, згідно з Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не надавала чоловіку автоматичного права на відстрочку.

Суд підкреслив, що відстрочка у зв’язку з бронюванням є тимчасовим адміністративним механізмом забезпечення роботи підприємств. Фактичне отримання бронювання через рік після вчинення злочину не звільняє особу від кримінальної відповідальності за ухилення, вчинене раніше.

За понад рік досудового розслідування та судового розгляду киянин жодного разу самостійно не звернувся до ТЦК та не зробив жодної спроби долучитися до лав ЗСУ.

У результаті Оболонський районний суд міста Києва визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на п’ять років.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід змінено на тримання під вартою. Обвинуваченого взяли під варту просто в залі суду та відправили до Київського слідчого ізолятора. Строк відбування покарання обчислюється від 31 липня 2026 року.

Нагадаємо, у Черкасах суд виніс вирок місцевому жителю, який адміністрував вісім Telegram-груп, де поширювали інформацію про місця проведення заходів з оповіщення та маршрути пересування представників ТЦК.

Раніше у Дніпрі до п’яти років позбавлення волі засудили мобілізованого сержанта ЗСУ, який відмовився від наказу йти на бойову позицію поблизу Бахмута. Момент оголошення розпорядження і відмову зафіксував на камеру мобільного телефона водій-кіномеханік роти. Цей відеозапис згодом став ключовим доказом сторони обвинувачення у суді.

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Теги: Київ суд бронювання від мобілізації мобілізація діагноз вирок

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