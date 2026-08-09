Український маркетплейси заполонили фейкові «фронтові» медалі. ТОП-10 найдорожчих

В інтернеті без проблем можна купити будь-які медалі, зовні схожі на військові

Медаль за 1-3 тис. грн. У продажу досутупні фейкові відзнаки, назви яких перегукуються з офіційними нагородами України

В українському інтернеті продаються десятки сувенірних медалей та відзнак, стилізованих, які зовні нагадують військові нагороди. Найдорожчі позиції коштують понад 2,7 тис. грн, а до деяких комплектів продавці додають посвідчення та футляри. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Бажаєте фейкову медаль «за оборону Бахмута»? З вас – 1500 грн!».

ТОП-10 найдорожчих фейкових відзнак:

«Зірка пошани»

Медаль продається у комплекті з посвідченням і футляром. Її ціна складає 2763 грн.

«Хрест за звитягу та вірність»

Цю «нагороду» можна вільно придбати у мережі за 2,7 тис. грн.

«Сталевий хрест»

За цю відзнаку продавці просить 1767 грн. До комплекту входить тверде посвідчення.

«Незламному та сильному духом»

Медаль коштує 1650 грн. Її продають у футлярі разом із посвідченням.

«За мужність і відвагу»

Відзнака продається за 1533 грн та комплектується посвідченням. Назва може нагадувати офіційні військові нагороди, однак ця медаль не є державною нагородою України.

«Козацький хрест» I ступеня, ООС України

Медаль першого ступеня продається за 1515 грн. До комплекту входить посвідчення.

«Козацький Хрест Об'єднаних сил» II ступеня

Вартість цієї відзнаки складає 1499 грн.

«За оборону України»

Медаль із такою назвою продається за 1471 грн разом із посвідченням. Водночас сама по собі назва не означає, що відзнака має статус державної нагороди.

«За мужність»

Ціна цієї медалі – 1290 грн. Назва перегукується з державною нагородою України – орденом «За мужність», однак ідеться про іншу, сувенірну відзнаку.

«За службу Україні» – 1170 грн

Замикає десятку медаль вартістю 1170 грн. Вона також продається разом із посвідченням.

На ціну таких товарів впливає не лише назва відзнаки, а й комплектація: посвідчення та футляр додають до ціни.

Водночас покупцям варто враховувати, що наявність медалі та посвідчення не означає отримання державної нагороди. Товари є сувенірною продукцією, яку можна придбати без підтвердження участі у бойових діях чи в будь-яких військових операціях.

Раніше «Главком» писав, що у День Повітряних Сил Збройних Сил України президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками українського неба, привітав їх зі святом, відзначив державними нагородами, вручив вище військове звання, бойовий прапор і стрічки почесних найменувань.