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Сили логістики заявили про проблеми із забезпеченням ЗСУ, а потім видалили допис: з'явилося офіційне пояснення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили логістики заявили про проблеми із забезпеченням ЗСУ, а потім видалили допис: з'явилося офіційне пояснення
Командування Сил логістики заявило про погіршення забезпечення ЗСУ у першому півріччі 2026 року
фото з відкритих джерел

Після редагування допис видалили, а речник Сил логістики з пояснив це небажанням допустити політизацію теми

Командування Сил логістики Збройних сил України оприлюднило заяву про погіршення ситуації із матеріально-технічним забезпеченням війська у першому півріччі 2026 року.

Публікацію спочатку відредагували, а згодом повністю видалили. Після цього речник Командування Сил логістики Валерій Шершень пояснив причини такого рішення в ефірі «Суспільне. Студія», пише «Главком».

Про що йшлося у видаленому дописі

У першій версії повідомлення Командування Сил логістики заявило, що аналіз роботи системи забезпечення за перші шість місяців 2026 року свідчить про погіршення ситуації.

Серед основних проблем називали нестачу фінансування, виснаження раніше накопичених резервів, неритмічне постачання, затримки із погодженням закупівель, проблеми з якістю окремих видів майна та недостатню відповідальність постачальників.

Сили логістики заявили про проблеми із забезпеченням ЗСУ, а потім видалили допис: з'явилося офіційне пояснення фото 1

У публікації також зазначалося, що до кінця року додаткова потреба за основними напрямами матеріально-технічного забезпечення становить майже 37 млрд грн, ще понад 16 млрд грн необхідно на ремонт озброєння, військової техніки та закупівлю запасних частин.

Окремо йшлося про забезпечення пальним. У Командуванні заявили, що через нестачу фінансування певний час потреби військ покривали за рахунок раніше сформованих запасів, а після їх скорочення кошти довелося перерозподіляти з інших напрямів, зокрема із закупівель озброєння та військової техніки.

Також повідомлялося про затримки із закупівлею зимового одягу, бронежилетів, бронекостюмів, засобів обігріву, автомобільної техніки, проблеми із продовольчим забезпеченням та оформленням міжнародної військової допомоги.

Що сталося з публікацією

Після появи допису його текст спочатку відредагували. Зокрема, із нього прибрали згадки про президента Володимира Зеленського та колишнього міністра оборони Михайла Федорова, які були у першій редакції.

Після цього публікацію повністю видалили з офіційних сторінок Командування Сил логістики.

Сили логістики заявили про проблеми із забезпеченням ЗСУ, а потім видалили допис: з'явилося офіційне пояснення фото 2

Як пояснили видалення допису

Згодом речник Командування Сил логістики Валерій Шершень в ефірі «Суспільне. Студія» заявив, що оприлюднений матеріал відображав офіційну позицію командування. «Пост був і буде. Це консолідована позиція Командування Сил логістики Збройних сил України», – каже він.

За словами Шершня, метою публікації було пояснення причинно-наслідкових зв'язків у системі військової логістики. «Ми намагалися на основі фактів пояснити причинно-наслідкові зв'язки у системі військової логістики», – додав військовий.

Водночас, за його словами, після появи допису його зміст почали переводити у площину політичного конфлікту.

«Збройні сили є аполітичними та не можуть ставати учасником політичних суперечок», – зазначив Шершень. Саме тому, пояснив речник, командування вирішило тимчасово прибрати публікацію, щоб не сприяти подальшому загостренню ситуації.

Що заявили про забезпечення ЗСУ

Попри видалення допису, Шершень повторив його головний висновок: «За перші шість місяців ситуація із забезпеченням Збройних сил України погіршилась, незважаючи на нові технологічні вектори у системі забезпечення, цифровізацію і гучні анонси».

Водночас він наголосив, що Командування Сил логістики має достатньо фактів щодо проблем у системі забезпечення та після відповідної робочої комунікації продовжить інформувати про них.

Речник також відмовився оцінювати ситуацію в усіх Силах оборони, зазначивши, що володіє інформацією лише щодо Командування Сил логістики та підпорядкованих йому військових частин і установ.

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Теги: озброєння ЗСУ фінансування

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