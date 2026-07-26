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Сили оборони вдарили по об'єкту «Чорноморнафтогазу»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Сили оборони вдарили по об'єкту «Чорноморнафтогазу»
Росія використовує захоплені об'єкти ДАТ «Чорноморнафтогаз» для потреб російського окупаційного угруповання в Криму
колаж: Генштаб ЗСУ

Українські воїни атакували стратегічні цілі противника у Криму, а також на Донеччині та Луганщині

У ніч на 26 липня Сили оборони України завдали удару по об’єкту «Чорноморнафтогазу» в районі Внукового, що в тимчасово окупованому Криму, а також атакували наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главкома» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Завдано ураження об'єкту «Чорноморнафтогаз» у районі Внукового (АР Крим). Зафіксовано ураження цілі», – йдеться в повідомленні.

Генштаб нагадав, що після тимчасової окупації Криму захоплені Росією об'єкти ДАТ «Чорноморнафтогаз» використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові.

Також уночі уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера» у районі Чорноморського (Крим).

«Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України», – пояснило військове командування.

Крім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Також уражено склад БпЛА противника в районі Червонопопівки та район зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.

До того ж Генштаб ЗСУ уточнив результати попередніх уражень. Зокрема, підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу в російській Тюмені.

«Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації», – додали військові.

Нагадаємо, що в Тюмені вранці 25 липня на території нафтопереробного заводу сталася пожежа після атаки безпілотника. 

За даними The Moscow Times, після серії атак безпілотників Росія змогла повернути в роботу менше половини пошкоджених нафтопереробних потужностей. Підприємства загальною потужністю близько 45 млн тонн на рік досі залишаються зупиненими, а повне відновлення галузі, за оцінками експертів, може тривати ще кілька місяців.

Як повідомлялося, наслідки українських ударів по російських НПЗ відчули навіть у США. Через скорочення виробництва пального Росія була змушена обмежити його експорт, а дефіцит дизеля спричинив зростання цін на світовому ринку, зокрема у Сполучених Штатах.

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Теги: Крим ЗСУ Луганщина Генштаб Донеччина

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