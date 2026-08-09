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Відомий комбриг розказав, яким уявляє останній день війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Відомий комбриг розказав, яким уявляє останній день війни
На думку Круткова, нинішня війна не дає підстав сподіватися на простий сценарій завершення
фото: скріншот із відео

Шаміль Крутков вважає нинішню війну своєрідною підготовкою України до можливих майбутніх загроз

Командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Шаміль Крутков розповів, що не уявляє моменту, коли війна в Україні остаточно закінчиться. За його словами, навіть після завершення активних бойових дій ризик нових обстрілів і загострень нікуди не зникне. Як інформує «Главком», про це військовий розказав у інтерв’ю tsn.ua.

«Я його не уявляю», – відповів Крутков на запитання, яким бачить останній день війни.

Комбат нагадав про період після завершення активної фази бойових дій на Донбасі. Тоді вздовж лінії зіткнення залишалися українські військові, працювали спостерігачі ОБСЄ, фіксували обстріли та направляли ноти протесту. Попри це, люди продовжували гинути.

На думку Круткова, нинішня війна також не дає підстав сподіватися на простий сценарій завершення. Технології ведення бойових дій за останні роки змінилися кардинально, а якою буде ситуація після припинення активних боїв, комбат прогнозувати не береться.

«Тому я не думаю, що буде останній день війни, на жаль», – зазначив він.

Водночас Крутков вважає нинішню війну своєрідною підготовкою України до можливих майбутніх загроз. Адже якщо Росію не зупинити, локальні війни в інших частинах світу можуть розростатися й зрештою призвести до масштабнішого глобального конфлікту.

Нагадаємо, підполковник Шаміль Крутков повернувся на посаду командира 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він не уточнив, з чим саме було пов'язане тимчасове відсторонення офіцера від командування бригадою і скільки воно тривало.

Останніми місяцями Крутков неодноразово публічно розповідав про ситуацію в бригаді. Зокрема, в липневому інтерв'ю він розповідав, як мобілізовані через ТЦК змінюються після потрапляння до війська, наводячи приклади бійців, які за кілька місяців служби здобули бойовий досвід і повагу побратимів.

93-тя ОМБр «Холодний Яр» від серпня минулого року обороняє один із найгарячіших відрізків фронту – західні та південно-західні околиці Костянтинівки на Донеччині. Батальйон безпілотних систем Black Raven бригади активно працює по логістиці противника на тактичну глибину двадцять–тридцять кілометрів, а лише за травень 2026 року уразив 1212 ворожих цілей.

Нагадаємо, Крутков очолив 93-тю бригаду в грудні 2024 року, змінивши на посаді полковника Павла Палісу, який тоді перейшов на посаду заступника керівника Офісу президента.

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Теги: війна технології Холодний Яр перемир'я

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