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На Чернігівщині затримано організатора схеми для ухилянтів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Чернігівщині затримано організатора схеми для ухилянтів
Зловмисника затримали «на гарячому»
фото: ДПСУ

На Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє ДПСУ.

Повідомляється, що під час отримання неправомірної вигоди у розмірі  $4000, зловмисника затримали «на гарячому».

На Чернігівщині затримано організатора схеми для ухилянтів фото 1

За ці кошти він обіцяв «клієнтам» допомогти оформити документи про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку, що надавали можливість безперешкодно перетнути кордон України для виїзду до Європи.

Відомо, що організатор знаходив «клієнтів» серед знайомих та пропонував їм послуги з незаконного перетину кордону за грошову винагороду.

Наразі слідчі Національної поліції оголосили затриманому підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), а також за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

На Чернігівщині затримано організатора схеми для ухилянтів фото 2

«Держприкордонслужба продовжує активну боротьбу з організаторами незаконного перетину кордону, аби забезпечити національну безпеку та дотримання законності», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. Викрито місцевих працівників територіального центру комплектування, військовослужбовців, лікарів та цивільних осіб, котрі виступали «посередниками» для пошуку клієнтів і передачі грошей.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області. 

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.

До слова, правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що у містечку Гюстров, на одному з будинків, в якому проживають українці, невідомі намалювали свастику та кинули камінь у вікно. 

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Теги: документи послуги кордон ухилянти Держприкордонслужба прикордонники

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