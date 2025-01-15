«Штаб-квартира в Європі». Мер польського міста пропонує Маску придбати замок

Історія замку Глогувек на південному заході Польщі сягає корінням у середньовіччя. У XVII столітті він навіть ненадовго став столицею Польщі

«У замку дуже гарна атмосфера і це ідеальне місце для великих справ», – підкреслив мер

Мер польського міста Глогувек Пйотр Буяк запропонував американському мільярдеру Ілону Маску викупити місцевий замок і перенести туди європейську штаб-квартиру свого бізнесу. Про це Буяк сказав в інтервʼю агентству АР.

За словами мера Глогувека, він розмістив запрошення до Маска в його соцмережі X (Twitter) та надіслав листи його компаніям, закликаючи купити замок.

Буяк пояснив АР, що його надихнули повідомлення в європейських ЗМІ, нібито Маск шукає велике приміщення як центр для своїх операцій на континенті.

«У замку дуже гарна атмосфера і це ідеальне місце для великих справ», – підкреслив мер. Він також зауважив, що тутешня місцевість має давні традиції виноробства: «Ми почуваємось не гірше, ніж Тоскана. У нас ідеальний клімат, і це найкраще місце на Землі».

Історія замку Глогувек на південному заході Польщі сягає корінням у середньовіччя. У XVII столітті він навіть ненадовго став столицею Польщі. Замок також відомий тим, що в ньому зупинявся композитор Людвіг ван Бетховен, який писав тут музику.

Нині замок перебуває у власності міста та потребує значної рестраврації.

Врдночас, американський мільярдер Ілон Маск отримає офісні приміщення у комплексі Білого дому для роботи в новоствореному Департаменті ефективності державного управління. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Маск очолить департамент, метою якого є скорочення державних витрат в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє The New York Times, Маск розміститься в будівлі Ейзенхауера, що межує з Білим домом. Це дозволить йому зберігати значний вплив та доступ до президента Дональда Трампа після його офіційного вступу на посаду.