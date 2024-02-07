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На війні загинув ексголова Вижницької РДА на Буковині

Христина Петренко
glavcom.ua
На війні загинув ексголова Вижницької РДА на Буковині
Майже місяць Руслан Сенчук вважався зниклим безвісти
Фото: Руслан Сенчук

Рідні сподівалися, що Руслан Сенчук живий і зможе невдовзі вийти на зв'язок

У боях з російськими загарбниками загинув колишній голова Вижницької районної державної адміністрації (РДА), що на Буковині, Руслан Сенчук. Він близько місяця вважався зниклим безвісти. Про це у Facebook повідомила його дружина Надія Сенчук.

«Дорогі друзі! Я і Настя вдячні всім вам за підтримку і ті гарні слова-спогади, якими ви поділилися з нами. Однак дива, на яке ми всі так чекали, не сталося. Прийшла звістка про загибель Руслана 6 січня 2024 року в районі населеного пункту Роботине. Капітан, командир роти протитанкових ракетних комплексів 82 окремої десантно-штурмової бригади. Він повертається додому….», – йдеться у дописі дружини загиблого військового.

На війні загинув ексголова Вижницької РДА на Буковині фото 1

Раніше його донька у соцмережах повідомляла, що майже місяць тому під час виконання бойового завдання Сенчук зник безвісти.

«Наш найрідніший, найхоробріший та найкращий тату. Ти приєднався до лав ЗСУ в травні 2022 року, адже казав, що повинен нас захищати. Ти завжди повторював, що «я там, щоб ви тут могли жити в мирі». У переддень твого дня народження я прошу Бога, щоб Він повернув нам тебе, бо вже майже місяць ти вважаєшся зниклим безвісти під час виконання бойового завдання…», – писала тоді донька загиблого.

На війні загинув ексголова Вижницької РДА на Буковині фото 2

Рідні сподівалися, що Руслан Сенчук живий і зможе невдовзі вийти на зв'язок.

Чоловік очолював Вижницьку РДА у 2016-2019 роках. На посаду його призначили указом тодішнього Президента Петра Порошенка. Був звільнений у зв'язку з закінченням повноважень Порошенка. Пізніше Сенчука обрали депутатом Вижницької міської ради.

Раніше повідомлялось, що на фронті загинув колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко, який мав позивний Паваротті. Він був родом із міста Сарни. 

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Теги: війна смерть Facebook Буковина

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