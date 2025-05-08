У ДТП трагічно загинув призер Олімпіади-2024

Райсуке є срібним призером Олімпійських ігор 2024 року у Парижі

Автомобіль, за кермом якого був 30-річний спортсмен, збив поїзд на залізничному переїзді

Зірковий гравець збірної Фіджі з регбі-7 Джосайя Райсуке загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французькі ЗМІ.

Трагедія сталася вранці, 8 травня, у Франції. Гравець французької команди «Кастр» помер від травм, отриманих в автокатастрофі.

За даними ЗМІ, автомобіль, за кермом якого був 30-річний Райсуке, збив поїзд на залізничному переїзді.

Райсуке є срібним призером Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.

Нагадаємо, 14-річний футболіст французької юнацької команди «Обервіль» Усман Діабі помер після зупинки серця, яка сталася під час футбольного матчу.

У юного футболіста сталася зупинка серця під час матчу проти «Осера», який проходив минулими вихідними. Хлопець втратив свідомість, після чого його реанімували і на гелікоптері доставили до лікарні Діжона. У середу, 30 квітня, юний футболіст пішов із життя.

Як повідомлялося, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.

«Вчора ми втратили легенду – Shushei. Він був частиною неймовірної команди Fnatic, яка виграла перший Worlds і започаткувала фандом для наших шанувальників. Наші думки з його друзями та сім'єю», – йдеться у зверненні Fnatic

На турнірі у 2011 році Ратушняк не лише посів перше місце зі своєю командою, але й був визнаний найкращим гравцем за підсумками чемпіонату.

Shushei продовжував професійну кар'єру в League of Legends до 2013 року, після чого пішов із кіберспорту.