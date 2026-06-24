Популярний напрямок до Європи отримав додатковий пункт пропуску

На кордоні з Румунією змінили правила для туристичних автобусів

Через початок туристичного сезону Україна та Румунія тимчасово розширили можливості для перетину кордону автобусами

На українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили прикордонники, з румунською стороною вдалося домовитися про тимчасовий пропуск туристичних автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску «Дяківці – Раковець».

Новий маршрут працюватиме виключно на виїзд з України та діятиме до завершення літнього туристичного сезону. Для перетину кордону водії автобусів повинні попередньо зареєструватися в системі «Є-черга» та прибути до пункту пропуску у визначений час.

Запровадження додаткового маршруту має допомогти зменшити навантаження на інші пункти пропуску, через які традиційно прямує значна кількість туристичних автобусів до країн Європейського Союзу.

Українсько-румунський напрямок залишається одним із найбільш популярних серед українців під час літніх подорожей.

Нагадаємо, із початком літнього сезону пасажиропотік на державному кордоні суттєво зріс. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, у будні кордон щодня перетинають від 113 до 118 тис. осіб, а у вихідні цей показник сягає 130-136 тис.

Найбільш завантаженим залишається польський напрямок, на який припадає близько половини всього пасажиропотоку. Прикордонники радять планувати поїздки на будні дні та обирати ранкові години, коли черги на пунктах пропуску є найменшими.