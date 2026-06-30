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У Румунії виявлені уламки російського дрона з бойовою частиною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Румунії виявлені уламки російського дрона з бойовою частиною
Від початку повномасштабної війни зафіксовано вже понад сотню ударів по об’єктах на українській території поблизу румунського кордону
фото з відкритих джерел

У 2026 році зафіксовано вже 33 російські атаки поблизу румунського кордону 

У румунському селі Ракелу в повіті Тулча місцевий мешканець виявив уламки безпілотника, який, за попередніми даними, має російське походження та містив бойову частину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Румунії.

Спеціалізовані підрозділи відомства та інших служб оперативно прибули оглянути знахідку. Вони огородили територію та оцінили потенційні ризики. Під час огляду фахівці підтвердили наявність у дроні бойової частини. Її знешкодили контрольованим підривом у спеціально підготовленому місці вранці 30 червня.

Матеріали справи передано до прокуратури при Апеляційному суді міста Констанца.

Попередня експертиза вказує, що знайдені фрагменти, ймовірно, належать дрону, який Росія використовувала під час атак на українську портову інфраструктуру у квітні цього року.

У відомстві також зазначили, що від початку повномасштабної війни зафіксовано вже понад сотню ударів по об’єктах на українській території поблизу румунського кордону. Крім того, 29 разів фіксувалися випадки порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками, а уламки або самі дрони були знайдені приблизно у пів сотні інцидентів.

Лише у 2026 році зафіксовано 33 атаки поблизу кордону Румунії. Літаки, які виконували місію повітряного патрулювання, піднімалися в повітря 26 разів. За цей період було зареєстровано 15 випадків несанкціонованого входження безпілотників у повітряний простір Румунії, а безпілотники або їхні уламки були виявлені на території країни у 14 випадках.

Нагадаємо, що вранці 5 червня в одному з найбільших чорноморських портів – Констанці (Румунія) – пролунав потужний вибух. На території гавані вибухнув морський безпілотний апарат. Через загрозу влада терміново запровадила екстрені заходи безпеки. Згодом Військово-Морські сили ЗСУ підтвердили втрату одного з морських безекіпажних катерів під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні. За даними українських військових, апарат втратив керування через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби та опинився біля узбережжя Румунії.  

Раніше «Главком» писав, що через падіння російського безпілотника на житловий будинок Бухарест вживає рішучих дипломатичних та безпекових заходів

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії. Румунська влада заявила, що не мала достатньо часу для перехоплення російського безпілотника, який у ніч проти 29 травня влучив у житловий будинок у Галаці.

Також Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав саме російський дрон. На місці події працювали спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції. Згодом стало відомо, що в багатоповерхівку влучив саме російський аналог іранського «Шахеда» – модель «Герань-2». 

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Теги: росія Румунія кордон безпілотник дрон

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