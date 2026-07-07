Викрито чоловіка, який купив «двійнят» на Кіпрі за $15 тис., щоб виїхати з України

29-річний житель Київщини видав себе за багатодітного батька

У залізничному пункті пропуску «Могилів-Подільський» на Вінниччині прикордонники завадили спробі незаконного перетинання держрубежу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

«На виїзд з України прибув 29-річний житель Київщини, який видав себе за багатодітного батька. Під час проходження паспортного контролю він надав три свідоцтва про народження дітей. Згідно з ними, чоловік виховує однорічного сина, народженого в Україні, та дворічних двійнят, які нібито з'явилися на світ на Кіпрі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сумніви у прикордонників викликала справжність іноземних свідоцтв, оскільки ті не відповідали встановленому зразку. Згодом чоловік зізнався, що документи були підробленими та що він придбав їх у невстановленої особи за $15 тис.

«Прикордонники відмовили громадянину у пропуску через державний кордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», – додається у повідомленні.

До слова, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 64-річному жителю регіону, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у €18 тис.