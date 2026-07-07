Українцям відтермінували нові правила в'їзду до ЄС

Українцям поки не доведеться платити за в'їзд до ЄС

Євросоюз відклав запровадження платного дозволу на в'їзд через затримку із запуском нової системи прикордонного контролю

Європейський Союз переніс запровадження нових правил в'їзду для громадян безвізових країн, зокрема України, щонайменше до 2027 року. Це означає, що українцям із біометричними паспортами поки не доведеться оформлювати платний електронний дозвіл перед поїздкою до країн ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, рішення пов'язане із затримкою запуску системи в'їзду та виїзду EES, яка має замінити штампи у паспортах цифровою реєстрацією перетину кордону.

Після запуску нових правил громадянам безвізових країн доведеться перед кожною поїздкою заповнювати онлайн-анкету та отримувати електронний дозвіл на в'їзд. Документ діятиме до трьох років і не замінюватиме візу. Водночас у 2026 році українці й надалі зможуть подорожувати до країн Шенгенської зони без оформлення такого дозволу.

Як зазначає Financial Times, через впровадження системи EES на окремих пунктах пропуску вже виникають багатогодинні затримки та черги. Нова система автоматично фіксує всі перетини кордону та підраховує кількість днів перебування у Шенгенській зоні.

Це унеможливить обхід правила про максимальні 90 днів перебування протягом 180-денного періоду за допомогою другого паспорта. У виданні наголошують, що нові вимоги не поширюватимуться на українців, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в одній із країн Європейського Союзу.

Попри перенесення нових правил, мандрівникам рекомендують планувати більше часу для проходження прикордонного контролю, оскільки цифрова система реєстрації вже поступово запроваджується на кордонах.

До слова, на українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області.