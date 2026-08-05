У Голосіївському районі стався витік аміаку після обстрілу: яка ситуація зараз

За попередніми даними, орієнтовний обсяг витоку аміаку становив близько 100 літрів

У ніч на 05 серпня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу на одному з підприємств Голосіївського району міста Києва було пошкоджено ємність з аміаком, що призвело до його часткового витоку. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу, інформує «Главком».

Зазначається, що після спрацювання системи виявлення витоку працівниками підприємства було локалізовано витік аміаку. За попередніми даними, орієнтовний обсяг витоку становив близько 100 літрів.

Під час обстеження місця події зафіксовано концентрацію аміаку (NH₃) на рівні 91 ppm (91 частина аміаку на один мільйон частин повітря). Оксид вуглецю (CO), діоксид азоту (NO₂) та ціаністий водень (HCN) не виявлено. За інформацією оперативних служб, загроза повторного витоку аміаку відсутня.

Фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря та оцінюють можливий вплив події на довкілля. Ситуація перебуває на контролі Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Державна екологічна інспекція Столичного округу рекомендує громадянам стежити за офіційними повідомленнями уповноважених органів, за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, зачиняти вікна та підтримувати водний баланс.

Нагадаємо, уранці 5 серпня в столиці зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. За даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у місті спостерігається підвищена концентрація приземного озону та дрібнодисперсного пилу.