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Атака балістики на Київ: Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака балістики на Київ: Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район
У Києві працює ППО
фото: glavcom.ua

Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 11:30 у Києві вже втретє від початку ранку пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку та швидкісні цілі, що рухалися у бік столиці. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та КМВА, інформує «Главом».

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Декілька швидкісних цілей на Київ! Ракети на Київ!» – йшлося у повідомленнях військових.

Невдовзі після цього у столиці пролунала серія вибухів. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони. «Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» –  написав він у мережі. 

Оновлено о 12:01

Згодом міський голова повідомив про наслідки атаки: «Виклик медиків у Святошинський район. Бригада виїхала».

Оновлено о 12:06

У столиці та області оголошено відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала близько 40 хвилин.

Станом на 11:23 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.  

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: вибух Київ обстріл

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