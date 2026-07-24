Атака балістики на Київ: Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район
Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння
Станом на 11:30 у Києві вже втретє від початку ранку пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку та швидкісні цілі, що рухалися у бік столиці. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та КМВА, інформує «Главом».
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Декілька швидкісних цілей на Київ! Ракети на Київ!» – йшлося у повідомленнях військових.
Невдовзі після цього у столиці пролунала серія вибухів. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони. «Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – написав він у мережі.
Оновлено о 12:01
Згодом міський голова повідомив про наслідки атаки: «Виклик медиків у Святошинський район. Бригада виїхала».
Оновлено о 12:06
У столиці та області оголошено відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала близько 40 хвилин.
Станом на 11:23 в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1612-й день повномасштабної війни в Україні.
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