Нічна атака на Київ: поліція фіксує наслідки ворожого удару (фото)
Внаслідок обстрілу травми отримав 28-річний чоловік
У ніч на 11 серпня російські війська знову завдали ракетного удару по столиці. У Шевченківському районі міста пошкоджено житловий будинок, приміщення лікарні та складські приміщення. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».
Внаслідок обстрілу травми отримав 28-річний чоловік, його госпіталізували.
На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та медики. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.
Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.
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