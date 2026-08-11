Нічна атака на Київ: поліція фіксує наслідки ворожого удару (фото)

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби

Внаслідок обстрілу травми отримав 28-річний чоловік

У ніч на 11 серпня російські війська знову завдали ракетного удару по столиці. У Шевченківському районі міста пошкоджено житловий будинок, приміщення лікарні та складські приміщення. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Внаслідок обстрілу травми отримав 28-річний чоловік, його госпіталізували.

На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та медики. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.

Поліція фіксує наслідки ворожої атаки на Київ у ніч проти 11 серпня фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.