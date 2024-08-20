У Кривому Розі бджоли до смерті закусали комунальника, який обрізав дерева у парку

Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева. Працівники, які обслуговують парк, отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини, яка попадала туди взимку

Нещасним випадком – раптовою смертю чоловіка – закінчилась сьогодні робота працівників комунального підприємства «Парк ім. Богдана Хмельницького» у Кривому Розі.

Як повідомляє міцеве інтернет-видання «Рудана» , 45-річний комунальник помер від укусів диких шершнів, які вилетіли з дупла старого дерева-топляка.

Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева. Працівники, які обслуговують парк, отримали завдання очистити річку від трухлявої деревини, яка попадала туди взимку.

«Ми дістали ці топляки з води, поклали дерево й почали розпилювати стовбур, аж раптом із дупла вилетів великий рій шершнів, - розповів нашим редакторам працівник Євген. – Комах було багато, вони покусали нас усіх, бо ми не встигли розбігтися. Цього чоловіка покусали найбільше. Він спочатку пішов, умився в річці, йому ніби стало краще. Коли згодом бачимо – знепритомнів. Ми кинулися до нього», – розповідають колеги померлого, які стали свідками трагедії.

Чоловікові стало зле після численних укусів шершнів. Медики не встигли допомогти потерпілому фото: інтернет-ресурс «Рудана»

Комунальники кажуть: того гнізда в дуплі старого стовбура геть не було видно. Тому напад дикого рою стався неочікувано.

«Шершні облаштували собі там гніздо, але ми його не побачили. Коли колезі стало погано, ми одразу ж викликали швидку. Мабуть, така сильна алергія у нього була», – міркує працівник Володимир.

Медики не змогли допомогти потерпілому, було вже запізно. Чоловіку було 45 років. Обставини та причини його смерті з’ясовують правоохоронці.

Нагадємо, мешканка села Гайове Вінницької області виграла суд за позовом до свого сусіда, який займається бджільництвом і завдає їй нестерпного дискомфорту. За рішенням суду, сусід позивачки повинен огородити пасіку парканом не нижче 2,5 м, а також заплати їй 25 тис. грн за завдану моральну шкоду, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До слова, у Бахмуті до казарми українських військових прибився бджолиний рій, який утік від війни. Про це повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.