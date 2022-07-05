«Казус Порошенка». Прикордонники повідомили, як часто українцям відмовляють у перетині кордону

Артисту-трансгендеру Борису Апрєлю вдалося покинути країну, а меру Чернігова – ні

Речник Прикордонної служби Андрій Демченко прокоментував скандал з Петром Порошенком, якого прикордонна служба кілька разів не пропускала за кордон. Буквально на днях через нібито неправильне оформлення документів не випустили з країни мера Чернігова Владислава Атрошенка на конференцію до Швейцарії.

В інтерв'ю «Главкому» Демченко розповів, що не має доступу до інформації про перетин кордону конкретними особами і спроби такого перетину.

«Відзначу, що прикордонники діють в межах чинного законодавства, зокрема, під час діючого в Україні воєнного стану. Якщо є підстави – пропускають, якщо немає – відмовляють. На цей час в середньому за добу близько ста громадян отримують відмову в перетині державного кордону», – говорить речник.

Крім того, Демченко також розповів про ситуацію з артистом, трансгендером Борисом Апрєлєм, який зізнався, що незаконно перетнув кордон та отримав статус біженця у Німеччині.

«Ми правова держава. Якщо у нього в паспорті написано, що він – чоловік, прикордонники не можуть його розглядати як особу іншої статі. Якщо пам’ятаєте, ця особа зазначала, що її до цього не пропустили через кордон. Не можу судити, де він зараз, оскільки не переслідую людей. Але нагадаю, що навіть на в’їзді в Україну прикордонники можуть притягнути будь-яку людину – хоч іноземця, хоч громадянина України – до відповідальності», – додав речник Прикордонної служби Андрій Демченко.

Раніше прикордонники дали роз’яснення, чи можна виїхати в Європу за внутрішнім паспортом.

Як повідомлялося, приблизно із 10 травня прикордонники фіксують тенденцію переваги в’їзду до України над виїздом з неї. Інколи перевага на в’їзд за день може сягати і 10 тисяч осіб.

Також після початку повномасштабної війни Росії проти України прикордонники фіксують зменшення кількості росіян, які хочуть перетнути кордон з Україною. А після запровадження візового режиму росіяни не поспішають оформлювати документи.

Нещодавно стало відомо, скільки «ухилянтів» попалося на кордоні від початку війни. Затримали понад 3 200 чоловіків під час спроби втекти з України.