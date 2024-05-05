Один із найважливіших видів комах перебуває під загрозою зникнення: причина

Сім'ї джмелів, як та інших бджіл, будують гнізда (вулики), які функціонують як єдиний організм

Зупинити вимирання джмелів можна, якщо розширити їх довкілля і скоротити використання агрохімікатів

Чисельність багатьох видів джмелів у всьому світі скорочується, адже через аномальну спеку їх гнізда перегріваються, внаслідок чого гинуть цілі виводки личинок. Вчені попереджають, що планеті загрожує нова екологічна катастрофа, якщо на Землі повністю зникне один із найважливіших видів комах-запилювачів. Про це пише The Guardian.

Рід джмелів (лат. Bombus) відноситься до сімейства справжніх бджіл. Але виділяє цих комах те, що вони поширені в холодніших широтах і високо в горах. Відомий навіть вид джмелів, що мешкає в Арктиці. Витримувати низькі температури їм дозволяє товстий хітиновий панцир та густі волоски по всьому тілу.

Але ці особливості роблять для них більш складною адаптацію до мінливих кліматичних умов – вони дуже вразливі до глобального потепління. Якщо інші бджоли, що мешкають у спекотному кліматі, можуть переселитися в прохолодніші райони, то у джмелів набагато менше таких варіантів.

Сім'ї джмелів, як та інших бджіл, будують гнізда (вулики), які функціонують як єдиний організм. Коли температура в гнізді піднімається, робочі особини починають активно обмахувати крилами, щоб посилити вентиляцію. Але якщо зовні дуже жарко, ці старання залишаються марними.

Канадсько-бельгійська група вчених проаналізувала результати досліджень за останні 180 років і дійшла висновку, що для успішної інкубації виводку температура в гнізді джмелів має підтримуватись на рівні 28-32°С. Якщо ж температура піднімається вище 36°С, більша частина виводка гине, а колонія занепадає.

Зупинити вимирання джмелів можна, якщо розширити їх довкілля і скоротити використання агрохімікатів. Але головне, що потрібно зробити людям, це «взяти себе в руки» та перестати сприяти глобальному потеплінню, заявили автори дослідження.

Нагадаємо, українські садівники б’ють на сполох, оскільки через відсутність на квітах бджіл сади можуть залишитись не запиленими і врожай фруктів буде поганим.

На відсутність бджіл скаржаться садівники Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей. За їхніми словами, заквітчані плодові дерева стоять порожніми, над ними не літають бджоли, хоча повідомлення садівників Запорізької та Полтавської областей більш оптимістичні.

Через температурну аномалію період цвітіння садів в Європі, і зокрема в Україні, може значно скоротитись. За словами директора з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерини Звєрєвої, це призведе і до зсуву періоду плодоношення, що сильно вплине як на врожайність садів та сезонність фруктів.