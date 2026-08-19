Від бізнес-брифу до IT-рішення: Lytvyn Foundation розвиває хакатони Code The Future для підлітків

Code The Future – це один з елементів освітньої екосистеми Lytvyn Foundation

Більшість підліткових IT-змагань будується на вигаданих задачах. Серія хакатонів Code The Future від Lytvyn Foundation харківського digital-підприємця Володимира Литвина влаштована інакше: учасники отримують бриф від компанії, яка працює на ринку, і розробляють під нього AI-рішення, яке бізнес може використати на практиці.

«Хакатон Code The Future задумувався не як звичайний конкурс чи навчальний курс. Його ідея – надати підліткам можливість створювати ефективні IT-рішення для бізнесу», – пояснює Литвин.

Учасниками стають підлітки 13–17 років, які пройшли відбір і навчальний курс. Далі стартує конкурсна частина: команди отримують завдання від бізнес-партнера, розподіляють ролі, опрацьовують ідею, сценарій і технічне рішення, а потім виходять на захист готового продукту перед журі.

Оцінюється практична цінність рішення для бізнесу, якість AI-інтеграції та зручність UX. Досвід у розробці не дає автоматичної переваги, адже суто технологічні навички не гарантують перемоги, якщо рішення не відповідає запиту замовника.

На першому хакатоні серії заявки подали майже півтисячі підлітків. До програми пройшли 193 учасники, фінал у Києві зібрав 12 команд. Команда з найкращим технологічним рішенням отримала сертифікати на 50 000 грн від фонду Литвина.

Підприємницька освіта для підлітків

Code The Future не існує відокремлено – це один з елементів освітньої екосистеми Lytvyn Foundation. Флагманським проєктом фонду є школа онлайн-бізнесу MindCraft, яка вже отримала понад 1000 заявок від охочих навчатися і випустила 400 підлітків з різних регіонів України. 89 проєктів вийшли на пітчинг перед журі, а найсильніші випускники отримують від фонду гранти та інвестиції на старт і розвиток власних ідей.

Ті, хто хоче рухатися далі, долучаються до бізнес-клубу та бізнес-інкубатора з підтримкою експертів-практиків.

Також фонд розвиває спортивно-освітній напрямок: разом з фондом тенісистки Еліни Світоліної Lytvyn Foundation реалізує програму One point для юних тенісистів 10–14 років, переможець якої отримує грант 100 000 грн.

Всі проєкти фонду безплатні для учасників. Засновник фонду Володимир Литвин свідомо вибудовує цю інфраструктуру так, щоб фінансовий поріг не ставав перешкодою для розвитку української молоді, яка живе у часи війни.