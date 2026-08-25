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Напад на дівчинку у вбиральні лікарні: став відомий дивний мотив підозрюваного

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Напад на дівчинку у вбиральні лікарні: став відомий дивний мотив підозрюваного
У лікарні чоловік потрапив на камери спостереження
фото: Київська міська прокуратура

Інцидент стався у приміщенні дитячої лікарні в Солом’янському районі, куди дівчинка прийшла разом із матір’ю

Ювенальні прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо 52-річного чоловіка, якого обвинувачують у вчиненні розпусних дій стосовно малолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Інцидент стався у приміщенні дитячої лікарні в Солом’янському районі, куди дівчинка прийшла разом із матір’ю. Коли дитина виходила з туалетної кабінки, зловмисник заступив їй дорогу, змусив повернутися назад наказав мовчати й показати статеві органи.

Дівчинка почала плакати, пручатися і казати, що в коридорі на неї чекає мати. Почувши про дорослих поруч, чоловік вибіг з вбиральні та втік.

Правоохоронці затримали підозрюваного у травні 2026 року. Свій вчинок він пояснив бажанням «привернути увагу дружини», яка мала б шукати його після затримання.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане 33-річний чоловік, який вчиняв сексуальне насилля над п’ятьма своїми племінниками віком від двох до восьми років. Обвинувачений жив в одній квартирі разом із матір’ю, сестрою та її дітьми. У період з грудня 2024 по травень 2025 року він неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо малолітніх. З метою задоволення власної статевої пристрасті чоловік торкався статевих органів своїх племінників – трьох хлопчиків віком восьми, шести та двох років, а також племінниць пя'ти та чотирьох років.

Також на Бориспільщині правоохоронці затримали 47-річного громадянина Узбекистану, якого підозрюють у неодноразовому сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини. До поліції звернулася мати дівчинки, яка дізналася про злочин після розмови з донькою. 

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Теги: Київ школа напад дитина

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