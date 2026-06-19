Швейцарія визначилася з майбутнім українських біженців до 2027 року

Уряд країни готовий продовжити тимчасовий захист для українців, але окремо вивчає питання щодо чоловіків призовного віку

Швейцарія планує продовжити дію спеціального статусу захисту S для українських біженців до 2027 року. Водночас влада країни розглядає можливість запровадження окремих обмежень для громадян України призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Swiss Info.

Як зазначає видання, швейцарський уряд виходить із того, що перспектив швидкого завершення війни в Україні наразі немає. Саме тому влада готується продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців ще щонайменше на рік. Наразі федеральний уряд проводить консультації з кантонами та профільними установами щодо майбутнього статусу S.

Підготовка до можливого продовження захисту розпочалася ще восени минулого року. За цей час уряд підготував спеціальний концептуальний документ під назвою «Майбутнє статусу S», який передбачає кілька варіантів подальших дій.

Перший сценарій передбачає збереження чинного механізму захисту для українців. Другий варіант допускає його скасування у разі досягнення стійкого припинення вогню в Україні. Третій сценарій передбачає поступове згортання статусу S, якщо війна затягнеться на тривалий час.

Очікується, що остаточне рішення уряд Швейцарії ухвалить до кінця літа після завершення консультацій. Водночас одним із найбільш дискусійних питань залишається статус українських чоловіків призовного віку.

За даними Swiss Info, швейцарська влада зараз збирає позиції регіонів та експертів щодо того, чи повинні громадяни України цієї категорії й надалі користуватися захистом S на тих самих умовах, що й інші біженці. Наразі жодного рішення з цього приводу не ухвалено.

Статус захисту S був запроваджений Швейцарією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він дозволяє українським громадянам легально проживати в країні, працювати, отримувати соціальну допомогу та користуватися низкою інших прав без проходження стандартної процедури отримання притулку. За даними швейцарської влади, механізм продовжує діяти для десятків тисяч українців, які залишили країну через війну.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Welt повідомило, що вже навесні 2027 року Німеччина може зіткнутися з різким зростанням кількості заяв на громадянство від українських біженців. У країні проживає близько 1,3 млн громадян України, а муніципалітети вже попереджають про ризик перевантаження міграційних служб.