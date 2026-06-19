Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Швейцарія визначилася з майбутнім українських біженців до 2027 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарія визначилася з майбутнім українських біженців до 2027 року
Уряд країни готовий продовжити тимчасовий захист для українців, але окремо вивчає питання щодо чоловіків призовного віку
фото з відкртих джерел

Уряд країни готовий продовжити тимчасовий захист для українців, але окремо вивчає питання щодо чоловіків призовного віку

Швейцарія планує продовжити дію спеціального статусу захисту S для українських біженців до 2027 року. Водночас влада країни розглядає можливість запровадження окремих обмежень для громадян України призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Swiss Info.

Як зазначає видання, швейцарський уряд виходить із того, що перспектив швидкого завершення війни в Україні наразі немає. Саме тому влада готується продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців ще щонайменше на рік. Наразі федеральний уряд проводить консультації з кантонами та профільними установами щодо майбутнього статусу S.

Підготовка до можливого продовження захисту розпочалася ще восени минулого року. За цей час уряд підготував спеціальний концептуальний документ під назвою «Майбутнє статусу S», який передбачає кілька варіантів подальших дій.

Перший сценарій передбачає збереження чинного механізму захисту для українців. Другий варіант допускає його скасування у разі досягнення стійкого припинення вогню в Україні. Третій сценарій передбачає поступове згортання статусу S, якщо війна затягнеться на тривалий час.

Очікується, що остаточне рішення уряд Швейцарії ухвалить до кінця літа після завершення консультацій. Водночас одним із найбільш дискусійних питань залишається статус українських чоловіків призовного віку.

За даними Swiss Info, швейцарська влада зараз збирає позиції регіонів та експертів щодо того, чи повинні громадяни України цієї категорії й надалі користуватися захистом S на тих самих умовах, що й інші біженці. Наразі жодного рішення з цього приводу не ухвалено.

Статус захисту S був запроваджений Швейцарією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він дозволяє українським громадянам легально проживати в країні, працювати, отримувати соціальну допомогу та користуватися низкою інших прав без проходження стандартної процедури отримання притулку. За даними швейцарської влади, механізм продовжує діяти для десятків тисяч українців, які залишили країну через війну.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Welt повідомило, що вже навесні 2027 року Німеччина може зіткнутися з різким зростанням кількості заяв на громадянство від українських біженців. У країні проживає близько 1,3 млн громадян України, а муніципалітети вже попереджають про ризик перевантаження міграційних служб.

Читайте також:

Теги: Швейцарія біженці Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Готовність Путіна до реальних компромісів залишається одним із ключових питань майбутніх переговорів
Військовий експерт назвав головну проблему майбутніх переговорів з Путіним
17 червня, 16:09
Запуск української ракети DART аеростатом
Українська компанія розробила ракету: летить зі стратосфери і стійка до РЕБ
17 червня, 04:00
Акція протесту спалахнули в Женеві
У Швейцарії заарештовано трьох учасників протестів проти саміту G7
15 червня, 19:33
Президенти обговорили ідеї щодо подальших перемовин та інші важливі теми
Зеленський поговорив із Трампом: перші деталі
14 червня, 17:59
Київ і Європа мають намір переконати Дональда Трампа в кількох речах, які стосуються підтримки України
Україна і Європа готують для Трампа три ключові прохання – Politico
14 червня, 17:35
Олег Апостол наголосив, що очікування конкретних дат лише шкодить суспільству та армії
Командувач Десантно-штурмових військ розповів про закінчення війни та звернувся до українців
14 червня, 17:15
Російська балістична ракета «Орєшнік»
Чому Росія атакує Україну «Цирконами» і «Орєшніками»: Генштаб назвав головну мету
14 червня, 16:35
Підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6
Генштаб підтвердив удар по Таманьнефтегазу
14 червня, 14:28
Критики стверджують, що зараз не час для переговорів з Москвою
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
4 червня, 02:29

Соціум

Президент Угорщини підписав закон, який закриває шлях Орбану до влади
Президент Угорщини підписав закон, який закриває шлях Орбану до влади
Швейцарія визначилася з майбутнім українських біженців до 2027 року
Швейцарія визначилася з майбутнім українських біженців до 2027 року
Пацієнти з Еболою почали масово тікати з лікарень через голод
Пацієнти з Еболою почали масово тікати з лікарень через голод
Канцлер Німеччини назвав умову повноправного членства України в Євросоюзі
Канцлер Німеччини назвав умову повноправного членства України в Євросоюзі
Крим опинився перед новою проблемою після ударів ЗСУ
Крим опинився перед новою проблемою після ударів ЗСУ
Удари по російським нафтобазам створили нову проблему для Кремля
Удари по російським нафтобазам створили нову проблему для Кремля

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua