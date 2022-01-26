Негода в Туреччині. МЗС повідомив, коли українці почнуть повертатися додому

Через снігопади, що накрили країну, авіасполучення значно ускладнилося

До Києва має вилетіти перший рейс зі Стамбулу із 130 пасажирами на борту, ввечері очікується ще один літак. Про це повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Вчтора речник повідомляв, що у Стамбулі через негоду застрягли українці, однак завдяки роботі консулів вони були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням.

«Стамбул: за інформацією авіаперевізників, впродовж години до Києва має вилетіти перший рейс із 130 пасажирами на борту. Ввечері планується інший рейс для ще 180 людей. Консули працюють, аби всі українці зі скасованих рейсів повернулися додому», – написав Ніколенко.

МЗС взаємодіє з турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути українських громадян додому.

Нагадаємо, українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину.

Губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікай у своєму Twitter повідомив, що через негоду у місті закрито автовокзали, деякі в'їзди, скорочено роботу державних установ.

Раніше повідомлялося, що у світі вирує негода: люди борються з потужними хуртовинами. Авіарейси скасовуються, дерева падають і безліч сімей залишилося без електроенергії.

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