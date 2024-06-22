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Львів накрила гроза із піщаною бурею

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Львів накрила гроза із піщаною бурею
Поламані вітром дерева пошкодили автівки
фото з відкритих джерел

Раптовий шквальний вітер поламав дерева, обірвав лінії електропередач і дахи

У пообідній час 22 червня Львівщиною пройшла сильна буря. Спочатку там пройшов пиловий вихор, а потім вдарила потужна злива. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Раптовий шквальний вітер поламав дерева, обірвав лінії електропередач і дахи. Зламані гілки пошкодили машини та перекрили рух транспорту.

У патрульній поліції розпоіли, що на вулиці Городоцькій, 282а впало дерево, яке повністю перекрило дві смуги руху. Очевидці повідомляють у групі «Варта-1», що на трасі Львів-Краковець впало дерево біля села Черчик в напрямку Яворова.

Частина дерев впала на дроти електропередач та машини. У деяких районах випав великий град.

Град на Львівщині
Град на Львівщині
фото з відкритих джерел

Через грозу та буревій у Львові не курсують трамваї №6 та №7, тролейбуси №22, 30 та 33. Тролейбус 32 тимчасово змінив маршрут.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові працює штаб з ліквідації наслідків буревію. У місті збирають інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Львів’ян просять повідомляти про наслідки на Гарячу лінію 1580.

 

На початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари. Вона може бути небезпечною для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. 24 квітня пил з Сахари накрив частину європейських країн. Пустельний пісок дістався й до Вінниці

До слова, пил, який переміщується із районів пустелі Сахара,  й добирається і до України, синоптикиня Наталка Діденко не радить називати пиловою бурею саме в Україні.

Читайте також: Україну накриває пилом із Сахари, метеорологи попередили про небезпеку
Теги: Андрій Садовий Львів машини вітер буревій гроза

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