Львів накрила гроза із піщаною бурею

Раптовий шквальний вітер поламав дерева, обірвав лінії електропередач і дахи

У пообідній час 22 червня Львівщиною пройшла сильна буря. Спочатку там пройшов пиловий вихор, а потім вдарила потужна злива. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Раптовий шквальний вітер поламав дерева, обірвав лінії електропередач і дахи. Зламані гілки пошкодили машини та перекрили рух транспорту.

У патрульній поліції розпоіли, що на вулиці Городоцькій, 282а впало дерево, яке повністю перекрило дві смуги руху. Очевидці повідомляють у групі «Варта-1», що на трасі Львів-Краковець впало дерево біля села Черчик в напрямку Яворова.

😱😱😱Львів накрила негода



Гроза з піщаною бурею і сильним вітром зносить усе навколо. pic.twitter.com/A74XHf5JA6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2024

Частина дерев впала на дроти електропередач та машини. У деяких районах випав великий град.

Град на Львівщині фото з відкритих джерел

Через грозу та буревій у Львові не курсують трамваї №6 та №7, тролейбуси №22, 30 та 33. Тролейбус 32 тимчасово змінив маршрут.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові працює штаб з ліквідації наслідків буревію. У місті збирають інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Львів’ян просять повідомляти про наслідки на Гарячу лінію 1580.

На початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари. Вона може бути небезпечною для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. 24 квітня пил з Сахари накрив частину європейських країн. Пустельний пісок дістався й до Вінниці

До слова, пил, який переміщується із районів пустелі Сахара, й добирається і до України, синоптикиня Наталка Діденко не радить називати пиловою бурею саме в Україні.