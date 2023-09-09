9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українці вірили: якщо сьогодні літає багато павутини – треба чекати на морозну зиму і погожу осінь
9 вересня відзначають День фізичної культури та спорту в Україні, День українського кіно та міжнародний день краси. Віряни вшановують пам'ять святих Іоакима і Анни.
День фізичної культури та спорту в Україні
Фізична активність є нашою природною потребою, необхідною для гарного самопочуття та загального благополуччя. Масовому залученню громадян до регулярних занять фізкультурою та спортом надають увагу в усіх країнах, адже це зміцнює здоров’я нації, посилює віру людей у власні сили, а також формує звички цивілізованого суспільства – дисципліну, чесну конкуренцію, почуття співпричетності. Наша країна завжди славилася видатними спортсменами, а залучати до спортивних занять якнайбільше дітей та дорослих є одним із завдань державної політики. Реалізації цієї мети сприяє День фізичної культури і спорту України, який щороку відзначається в другу суботу вересня.
День українського кіно
Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно. Свято було започатковано указом Президента України від 12 січня 1996 року і призначено на другу суботу вересня.
Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм’єр з’явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф називали «рухомою фотографією». Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії. На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді по Україні у містах Дніпро (тодішньому Катеринославі), Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.
Справжній прорив у кіно відбувся на початку XX ст. із виходом фільмів Олександра Довженка «Звенигора», «Арсенал» та «Земля» (1928-1930). А у 1930-ті роки вперше з’явився звук у стрічках Івана Кавалерідзе «Коліївщина», «Прометей» та «Наталка Полтавка» (1933-1936). У повоєнні роки з’явилися кінофільми відомих режисерів – Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Леоніда Осики. В них засяяли зірки Іван Миколайчук, Леонід Биков, Ада Роговцева та Богдан Ступка.
Міжнародний день краси
Міжнародний день краси відзначається 9 вересня. У цей день по всьому світу проводяться конкурси краси. 9 вересня в світі відзначається незвичайне свято - День краси. У цю дату повсюдно проводяться конкурси краси, а також організовуються обговорення питань у сфері косметології.
День краси був заснований з ініціативи Міжнародного Комітету з косметології та естетики. Це найпрестижніша організація в сфері краси. 9 вересня по всьому світу проводяться конкурси краси різного масштабу, а також конгреси і виставки з обговоренням обстановки в сфері краси і нових технологій. Кожні два роки організація вручає нагороди за досягнення в сфері естетики та косметології.
Яке сьогодні релігійне свято
9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих Іоакима і Анни. Вони були благочестивим подружжям, але довгий час не мали дітей, через що дуже страждали. Якось пішов Іоаким у пустелю в скорботі, щоб там в тишині молитися Господу і просити його про потомство. Молилася про це і його дружина Анна, яка навіть пообіцяла в своїй молитві, що віддасть дитину на служіння до храму.
Тоді явився перед ними архангел Гавриїл і повідомив радісну новину, що народиться у подружжя скоро дочка, яку вони повинні назвати Марією. Це була Пречиста Матір Божа.
Що не можна робити цього дня
- Не можна забувати про важливу традицію наших предків відвідування могил покійних родичів, інакше накличите на себе біду.
- Заборонено відмовляти гостям, навпаки потрібно накрити святковий стіл і бути дуже гостинним.
- Не дозволено вживати алкоголь та лихословити.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: літає багато павутини – чекайте на морозну зиму і погожу осінь;
- вже випав перший сніг – наступного року буде поганий урожай;
- ще не всі голки обсипалися з модрини – взимку випаде чимало снігу;
- на цибулі багато лушпиння – зима буде дуже холодною;
- ще не опало листя з вишні – до теплої погоди.
В наших предків існувала традиція ходити на день Іоакима та Анни в гості до молодят, щоб перевірити, як вони живуть разом. Молоді чоловік та дружина обов'язково накривали святковий стіл з великою кількістю різних наїдків, показували свій побут рідним. Також від 9 вересня починали заготовлювати дрова, щоб бути готовими до зустрічі зими.
Пам’ятні дати 9 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня:
- 1834 рік – вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському;
- 1850 рік – Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;
- 1855 рік – під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили беруть Севастополь;
- 1886 рік – Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів;
- 1913 рік – київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" – одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");
- 1920 рік – створюють Київський авіаційний завод;
- 1951 рік – Народно-визвольна армія Китаю входить в Лхасу, відбувається остаточна ліквідація незалежності Тибету;
- 1991 рік – проголошують незалежність Таджикистану;
- 1998 рік – на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;
- 2001 рік – масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;
- 2006 рік – розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Анфіса.
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