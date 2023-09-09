9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Українці вірили: якщо сьогодні літає багато павутини – треба чекати на морозну зиму і погожу осінь

9 вересня відзначають День фізичної культури та спорту в Україні, День українського кіно та міжнародний день краси. Віряни вшановують пам'ять святих Іоакима і Анни.

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День фізичної культури та спорту в Україні

Фізична активність є нашою природною потребою, необхідною для гарного самопочуття та загального благополуччя. Масовому залученню громадян до регулярних занять фізкультурою та спортом надають увагу в усіх країнах, адже це зміцнює здоров’я нації, посилює віру людей у власні сили, а також формує звички цивілізованого суспільства – дисципліну, чесну конкуренцію, почуття співпричетності. Наша країна завжди славилася видатними спортсменами, а залучати до спортивних занять якнайбільше дітей та дорослих є одним із завдань державної політики. Реалізації цієї мети сприяє День фізичної культури і спорту України, який щороку відзначається в другу суботу вересня.

День українського кіно

Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно. Свято було започатковано указом Президента України від 12 січня 1996 року і призначено на другу суботу вересня.

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Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм’єр з’явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф називали «рухомою фотографією». Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії. На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді по Україні у містах Дніпро (тодішньому Катеринославі), Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.

Справжній прорив у кіно відбувся на початку XX ст. із виходом фільмів Олександра Довженка «Звенигора», «Арсенал» та «Земля» (1928-1930). А у 1930-ті роки вперше з’явився звук у стрічках Івана Кавалерідзе «Коліївщина», «Прометей» та «Наталка Полтавка» (1933-1936). У повоєнні роки з’явилися кінофільми відомих режисерів – Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Леоніда Осики. В них засяяли зірки Іван Миколайчук, Леонід Биков, Ада Роговцева та Богдан Ступка.

Міжнародний день краси

Міжнародний день краси відзначається 9 вересня. У цей день по всьому світу проводяться конкурси краси. 9 вересня в світі відзначається незвичайне свято - День краси. У цю дату повсюдно проводяться конкурси краси, а також організовуються обговорення питань у сфері косметології.

День краси був заснований з ініціативи Міжнародного Комітету з косметології та естетики. Це найпрестижніша організація в сфері краси. 9 вересня по всьому світу проводяться конкурси краси різного масштабу, а також конгреси і виставки з обговоренням обстановки в сфері краси і нових технологій. Кожні два роки організація вручає нагороди за досягнення в сфері естетики та косметології.

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Яке сьогодні релігійне свято

9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих Іоакима і Анни. Вони були благочестивим подружжям, але довгий час не мали дітей, через що дуже страждали. Якось пішов Іоаким у пустелю в скорботі, щоб там в тишині молитися Господу і просити його про потомство. Молилася про це і його дружина Анна, яка навіть пообіцяла в своїй молитві, що віддасть дитину на служіння до храму.

Тоді явився перед ними архангел Гавриїл і повідомив радісну новину, що народиться у подружжя скоро дочка, яку вони повинні назвати Марією. Це була Пречиста Матір Божа.

Що не можна робити цього дня

Не можна забувати про важливу традицію наших предків відвідування могил покійних родичів, інакше накличите на себе біду.

Заборонено відмовляти гостям, навпаки потрібно накрити святковий стіл і бути дуже гостинним.

Не дозволено вживати алкоголь та лихословити.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: літає багато павутини – чекайте на морозну зиму і погожу осінь;

вже випав перший сніг – наступного року буде поганий урожай;

ще не всі голки обсипалися з модрини – взимку випаде чимало снігу;

на цибулі багато лушпиння – зима буде дуже холодною;

ще не опало листя з вишні – до теплої погоди.

В наших предків існувала традиція ходити на день Іоакима та Анни в гості до молодят, щоб перевірити, як вони живуть разом. Молоді чоловік та дружина обов'язково накривали святковий стіл з великою кількістю різних наїдків, показували свій побут рідним. Також від 9 вересня починали заготовлювати дрова, щоб бути готовими до зустрічі зими.

Пам’ятні дати 9 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня:

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1834 рік – вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському;

1850 рік – Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;

1855 рік – під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили беруть Севастополь;

1886 рік – Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів;

1913 рік – київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" – одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");

1920 рік – створюють Київський авіаційний завод;

1951 рік – Народно-визвольна армія Китаю входить в Лхасу, відбувається остаточна ліквідація незалежності Тибету;

1991 рік – проголошують незалежність Таджикистану;

1998 рік – на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2001 рік – масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;

2006 рік – розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Анфіса.