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9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на 9 вересня
фото з відкритих джерел

Українці вірили: якщо сьогодні літає багато павутини – треба чекати на морозну зиму і погожу осінь

9 вересня відзначають День фізичної культури та спорту в Україні, День українського кіно та міжнародний день краси. Віряни вшановують пам'ять святих Іоакима і Анни.

День фізичної культури та спорту в Україні

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Фізична активність є нашою природною потребою, необхідною для гарного самопочуття та загального благополуччя. Масовому залученню громадян до регулярних занять фізкультурою та спортом надають увагу в усіх країнах, адже це зміцнює здоров’я нації, посилює віру людей у власні сили, а також формує звички цивілізованого суспільства – дисципліну, чесну конкуренцію, почуття співпричетності. Наша країна завжди славилася видатними спортсменами, а залучати  до спортивних занять якнайбільше дітей та дорослих є одним із завдань державної політики. Реалізації цієї мети сприяє День фізичної культури і спорту України, який щороку відзначається в другу суботу вересня.

День українського кіно

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно. Свято було започатковано указом Президента України від 12 січня 1996 року і призначено на другу суботу вересня.

Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм’єр з’явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф називали «рухомою фотографією». Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії. На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді по Україні у містах Дніпро (тодішньому Катеринославі), Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.

Справжній прорив у кіно відбувся на початку XX ст. із виходом фільмів Олександра Довженка «Звенигора», «Арсенал» та «Земля» (1928-1930). А у 1930-ті роки вперше з’явився звук у стрічках Івана Кавалерідзе «Коліївщина», «Прометей» та «Наталка Полтавка» (1933-1936). У повоєнні роки з’явилися кінофільми відомих режисерів – Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Леоніда Осики. В них засяяли зірки Іван Миколайчук, Леонід Биков, Ада Роговцева та Богдан Ступка.

Міжнародний день краси

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Міжнародний день краси відзначається 9 вересня. У цей день по всьому світу проводяться конкурси краси. 9 вересня в світі відзначається незвичайне свято - День краси. У цю дату повсюдно проводяться конкурси краси, а також організовуються обговорення питань у сфері косметології.

День краси був заснований з ініціативи Міжнародного Комітету з косметології та естетики. Це найпрестижніша організація в сфері краси. 9 вересня по всьому світу проводяться конкурси краси різного масштабу, а також конгреси і виставки з обговоренням обстановки в сфері краси і нових технологій. Кожні два роки організація вручає нагороди за досягнення в сфері естетики та косметології. 

Яке сьогодні релігійне свято

9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих Іоакима і Анни. Вони були благочестивим подружжям, але довгий час не мали дітей, через що дуже страждали. Якось пішов Іоаким у пустелю в скорботі, щоб там в тишині молитися Господу і просити його про потомство. Молилася про це і його дружина Анна, яка навіть пообіцяла в своїй молитві, що віддасть дитину на служіння до храму.

Тоді явився перед ними архангел Гавриїл і повідомив радісну новину, що народиться у подружжя скоро дочка, яку вони повинні назвати Марією. Це була Пречиста Матір Божа.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна забувати про важливу традицію наших предків відвідування могил покійних родичів, інакше накличите на себе біду.
  • Заборонено відмовляти гостям, навпаки потрібно накрити святковий стіл і бути дуже гостинним.
  • Не дозволено вживати алкоголь та лихословити.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: літає багато павутини – чекайте на морозну зиму і погожу осінь;
  • вже випав перший сніг – наступного року буде поганий урожай;
  • ще не всі голки обсипалися з модрини – взимку випаде чимало снігу;
  • на цибулі багато лушпиння – зима буде дуже холодною;
  • ще не опало листя з вишні – до теплої погоди.

В наших предків існувала традиція ходити на день Іоакима та Анни в гості до молодят, щоб перевірити, як вони живуть разом. Молоді чоловік та дружина обов'язково накривали святковий стіл з великою кількістю різних наїдків, показували свій побут рідним. Також від 9 вересня починали заготовлювати дрова, щоб бути готовими до зустрічі зими.

Пам’ятні дати 9 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 вересня:

  • 1834 рік – вперше розпочинаються заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському;
  • 1850 рік – Каліфорнію приймають в США як 31-й штат;
  • 1855 рік – під час Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили беруть Севастополь;
  • 1886 рік – Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписують Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів;
  • 1913 рік – київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" – одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");
  • 1920 рік – створюють Київський авіаційний завод;
  • 1951 рік – Народно-визвольна армія Китаю входить в Лхасу, відбувається остаточна ліквідація незалежності Тибету;
  • 1991 рік – проголошують незалежність Таджикистану;
  • 1998 рік – на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;
  • 2001 рік – масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;
  • 2006 рік – розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Анфіса.

Теги: свято традиції

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