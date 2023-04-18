Позашляховик на Луганщину: редактор «Главкома» збирає кошти для свого підрозділу

«Главком» закликає приєднатися до збору на купівлю позашляховика для військових 112-ої бригади ТРО 129 батальйону

Журналіст «Главкома» Віталій Єрмаков, який нині воює у складі Збройних сил України, відкриває збір на позашляховик для підрозділу 112-ої бригади ТРО.

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«Друзі, прийшов мій час, просити вас про допомогу. Збираємо на позашляховик для свого підрозділу, який незабаром вирушає на схід. Автомобіль возитиме обладнання нашої команди аеророзвідки. Всіх, хто допоможе, після перемоги запрошую до себе в гості в Луганськ», – звертається Віталій.



Автомобіль потрібен для того, щоб перевозити обладнання аеророзвідки: електричні станції, пункти Starlink, антени та дрони. Зараз підрозділ дислокується на полігоні для злагодження, а в кінці квітня відправляється на бахмутський напрямок. На позашляховик зібрано майже 60 тис. грн.

Зібрати потрібно 200 тис грн. Допомогти воїнам можна, надіславши кошти на монобанку за посиланням або за номером картки: 5375 4112 0534 1071.

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Зазначимо, що наразі троє редакторів «Главкома» захищають країну у лавах ЗСУ. Нещодавно президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Дмитро Шеремета вже понад рік захищає Україну від російських окупантів. Президент нагородив захисника високою відзнакою «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку». Старший лейтенант Шеремета перебував у Бахмуті та околицях міста три місяці. Зеленський нагородив захисника за успішне виконання бойових завдань у найгарячішій точці на фронті.

У лавах ЗСУ воює також Олексій Кравченко, який був редактором «Главкома», а зараз є командиром відділення тероборони. На донбаському напрямку Олексій працював декілька місяців, звільняв окуповані населені пункти.

Олексій також розповів, як цивільні можуть найбільше допомогти військовим. «Брати участь у цільових зборах коштів: на дрон, на транспорт – це дуже важливо. Потреб завжди дуже багато, основні – це транспорт та зв’язок», – зазначив Олексій.