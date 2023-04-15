Катівні у Херсоні: свідчення постраждалих

Росіяни поміщали під варту людей за підозрою в участі у волонтерській діяльності, надання чи висловленні підтримки українським силам чи уряду, або за те, що вони були учасниками операцій українських сил безпеки у 2014 році на Донбасі

З'явилися нові докази того, що російські війська незаконно утримували під вартою та катували місцевих під час окупації міста. Про це заявляє міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

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Human Rights Watch поспілкувалася з 34 людьми про жорстоке поводження з цивільними особами під час російської окупації Херсонської області. 12 колишніх затриманих і десять членів родин розповіли, що затримані росіянами місцеві піддавались катуванням або були вимушені спостерігати за катуваннями інших. У трьох задокументованих випадках це призвело до смерті.

«Російські окупаційні війська застосовували жахливі катування та інші знущання над херсонцями в «катівні» на вулиці Теплоенергетиків та багатьох інших місцях тримання під вартою», – заявила Юлія Горбунова, старша дослідниця Human Rights Watch в Україні.

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Вона також наголосила, що відповідальні за ці дії не повинні залишитися безкарними, постраждалі та їхні родини мають отримати відплату за свої страждання, а сім’ї тих, хто досі вважається зниклими безвісти, мають отримати інформацію про них.

Російські військові використовували одну схему поводження з місцевими під час окупації. Спочатку вони обшукували житло, потім затримували одного чи декількох людей за різними звинуваченнями. Деякі затримані повідомляли, що росіяни били та погрожували їм або іншим членам родини, особливо літнім людям. Після цього на затриманим закривали очі пов'язкою чи мішком і саджали до автомобіля, який відвозив їх до одного з ізоляторів.

Більшість задукоментованих свідчень катування стосуються ізолятора, що знаходився на вулиці Теплоенергетиків. Проте Human Rights Watch повідомляють, що таких катівень у Херсоні чи на його околицях 20 або більше

Один колишній затриманий, якого утримували у катівні на вулиці Теплоенергетиків розповів: «Було п’ятеро чоловіків. … Їх усіх побили. Один мав вогнепальне поранення у ногу; ще в одного було зламано ребро. Ми чули крики цілий день і ніч. Люди кричали о 3 ночі та ввечері. … Медичну допомогу нікому не надавали».

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Російські військові принижували затримуваних та погрожували побити, якщо затримані відмовляли викрикувати російські гасла, співати гімн Росії та аплодувати тим, хто його співає.

За даними опитаних членів сім'ї затриманих, більшість з них не знали про місцезнаходження їхніх родичів. Деякі з них намагалися відправити затриманим пакунки з їжею чи речима, проте ніколи не знали, чи дійшли вони до одержувачів.

Також одна жінка розповіла, що її утримували під вартою через те, що розшукували її чоловіка. Жінку не відпустили до того моменту, поки її чоловік не здався російським військовим.

Також Human Rights Watch повідомляють, що під час відступу з Херсону, окупанти забрали з собою трьох затриманих. Пізніше двох з них відпустили, але заборонили покинути тимчасово окуповані території.