Оборонним підприємствам залишився тиждень, щоб підтвердити критично важливий статус

Документи на підтвердження статусу потрібно подати до 10 серпня 2026 року

Міністерство оборони нагадало, як підприємствам оборонно-промислового комплексу підтвердити статус критично важливих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Строки подання документів та умови збереження статусу

Підприємства мають подати до Міністерства оборони України документи, передбачені для відповідної категорії, до 10 серпня.

У разі своєчасного подання документів рішення про визначення підприємства критично важливим залишатиметься чинним до дати, зазначеної в попередньому рішенні. Бронювання військовозобов’язаних працівників також зберігатиметься в межах строку, на який воно було надане, але не довше строку дії відповідного статусу підприємства.

Якщо підприємство, для якого передбачено спрощену процедуру підтвердження, не подасть документи у встановлений строк, з 1 вересня 2026 року його статус критично важливого буде скасовано. Відповідно, буде анульовано і бронювання його військовозобов’язаних працівників.

Щодо підприємств, які отримали статус за грантовим критерієм Brave1, рішення про підтвердження або скасування статусу ухвалюватиметься після розгляду повного пакета документів.

Які підприємства можуть скористатися спрощеною процедурою

Спрощена процедура застосовується до підприємств, які раніше були визначені критично важливими відповідно до окремих критеріїв, затверджених наказом Міністерства оборони України від 28 жовтня 2025 року № 722.

До них належать:

виконавці та співвиконавці державних контрактів, які виробляють товари, виконують роботи або надають послуги оборонного призначення та в яких обсяг відповідної діяльності становить понад 50% загального обсягу виробництва;

резиденти Defence City;

підприємства, які мають статус виробника та право на виробництво і постачання вибухових речовин і боєприпасів для сил безпеки та сил оборони, уклали відповідне спільне рішення з Міністерством оборони України та включені до електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів;

інші підприємства ОПК, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності, які були визначені важливими для національної економіки за сукупністю щонайменше трьох критеріїв і могли бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Окремою категорією є підприємства, які отримали державну підтримку у вигляді гранту Brave1 на розвиток інновацій і технологій для потреб оборони. Вони мають пройти повне перепідтвердження статусу.

Які документи необхідно подати для підтвердження критичності

звернення з інформацією про відповідність критерію, за яким його було визначено критично важливим;

інформацію про кінцевий строк перебування підприємства у процесі виконання відповідного договору;

довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників за попередній місяць, підписану керівником у довільній формі;

податковий розрахунок сум доходу за попередній місяць.

Резиденти Defence City:

звернення з інформацією про відповідність критерію, за яким його було визначено критично важливим;

довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників за попередній місяць, підписану керівником у довільній формі;

податковий розрахунок сум доходу за попередній місяць.

У зверненні рекомендовано зазначити дату і номер наказу про надання підприємству статусу резидента Defence City.

Виробники вибухових речовин і боєприпасів:

звернення з інформацією про відповідність критерію, за яким його було визначено критично важливим;

інформацію про кінцевий строк дії спільного рішення з Міністерством оборони України;

довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників за попередній місяць, підписану керівником у довільній формі;

податковий розрахунок сум доходу за попередній місяць.

Підприємства, яким було доступне бронювання до 50% працівників

Інші підприємства ОПК, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності, які були визначені важливими для національної економіки за сукупністю критеріїв, мають подати:

довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати працівників за попередній місяць, підписану керівником у довільній формі;

податковий розрахунок сум доходу за попередній місяць.

Хто має пройти повне перепідтвердження статусу

Повний пакет документів мають подати підприємства, які отримали державну підтримку у вигляді гранту Brave1 на розвиток інновацій і технологій для потреб оборони.

До пакета документів належать:

лист-звернення до Міністерства оборони України із зазначенням коду ЄДРПОУ, контактних даних, основних видів діяльності та кількості військовозобов’язаних працівників;

засвідчена копія грантового договору, укладеного з Фондом розвитку інновацій;

підтвердження отримання грантових коштів – квитанція або виписка з рахунку підприємства, яка підтверджує надходження коштів від грантодавця.

За результатами розгляду документів буде ухвалено рішення про підтвердження або скасування статусу критично важливого підприємства.

Як подати документи для підтвердження статусу критичності підприємства

Документи можна подати в електронній формі на адресу:

Електронний лист обов’язково має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом. Документи також можна подати в паперовій формі за адресою:

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