Яке релігійне свято відзначається 4 серпня 2026: традиції та молитва
Свята 4 серпня в церковному календарі – День пам'яті семи отроків Ефеських та преподобномучениці Євдокії
4 серпня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять семи отроків Ефеських – юнаків, яких Бог зберіг від загибелі дивовижним багатовіковим сном, – та святої преподобномучениці Євдокії Римлянині, яка прийняла мученицьку смерть за проповідь Христа. Цей день присвячений чудесному Промислу Божому та непохитній вірі.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 серпня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
Семеро отроків Ефеських
Семеро юнаків – Максиміліан, Ямвлих, Мартиніан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан та Антонін – жили в III столітті в місті Ефес за часів жорстоких переслідувань за імператора Деція. Рятуючись від переслідувань, вони сховалися в печері на горі Охлон і там заснули. Переслідувачі замурували вхід до печери, вирішивши залишити їх помирати. Проте, за переказом, Бог зберіг юнаків: вони проспали понад двісті років і прокинулися вже за часів благочестивого імператора Феодосія II, коли гоніння на християн давно скінчилися. Їхнє пробудження стало для багатьох свідченням і символом воскресіння мертвих.
Саме тому до семи отроків Ефеських традиційно звертаються з молитвами від безсоння та нічних страхів – особливо для немовлят і хворих людей.
Свята преподобномучениця Євдокія Римлянина
Свята Євдокія жила в IV–V столітті. Навернувшись до Христа, вона прийняла чернецтво і ревно поширювала християнську віру. За проповідь Євангелія серед перських жінок її заарештували і стратили. Церква вшановує її як мученицю за Христа і заступницю всіх, хто шукає сили в покаянні та стійкості у вірі.
Варто нагадати, що тривають дні Успенського посту, який триває з 1 по 15 серпня включно і передує святу Успіння Пресвятої Богородиці.
Молитва дня
До семи отроків Ефеських звертаються з молитвами від безсоння, тривожності та нічних страхів.
О, предивні святі отроки Ефеські, граду й усій вселенній похвало та зміцнення віри! Погляньте з небесної слави на нас, що з любов'ю вшановуємо вашу пам'ять. Ви, що заснули сном благодаті та прокинулися для свідчення всезагального воскресіння, даруйте і нашим душам мир та спокій. Моліть Господа Бога за захист нас від усяких бід, відчаю, нічних страхів та недуг тілесних. Нехай Господь зміцнить нас у вірі православній, дарує прощення гріхів та мирне життя.
Амінь.
До преподобномучениці Євдокії моляться про терпіння, стійкість у важких обставинах та захист від ворогів.
О, свята преподобномученице Євдокіє! Ти, що красу та багатство земне зневажила ради любові до Христа і душу свою за Нього поклала в муках, почуй молитву нашу. Молися Премилосердному Богу, щоб визволив нас від спокус, навчив щирого покаяння та укріпив наші сили у щоденних скорботах. Проси для нас мудрості, чистоти серця та твердості у виконанні заповідей Господніх, щоб і ми сподобилися Царства Небесного.
Амінь.
Народні вірування та прикмети
У народному календарі цей день пов'язували зі спостереженням за погодою в розпалі літніх жнив та заготівлею літніх ягід.
- Рясна роса вранці – льон буде сірим і погано вродить.
- Гроза цього дня – до доброго врожаю зернових.
- Якщо вдень спекотно і сухо – осінь буде теплою і пізньою.
- Павуки плетуть велику павутину – погода ще довго буде ясною.
Що не можна робити
За народними повір'ями, 4 серпня не варто позичати і давати гроші в борг. Уникали сварок і лихослів'я, не відмовляли в допомозі.
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