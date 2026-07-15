Глава ЦРУ розповів, скільки російські військові живуть на фронті

За оцінками американських посадовців, Росія втрачає близько 7 тисяч військових на тиждень

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що через українські ударні дрони зі штучним інтелектом російські військові в середньому живуть на полі бою лише 20–30 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

20–30 хвилин на фронті

Реткліфф зробив цю заяву у середу на саміті з питань оборони та інновацій у Пенсільванії. За його словами, дані американської розвідки збігаються з інформацією з відкритих джерел, яка з'являється в Україні: середня тривалість життя російського новобранця, щойно він прибуває на поле бою, оцінюється у 20–30 хвилин.

Причину такої статистики директор ЦРУ пояснив стрімким розвитком технологій: «Дрони з ШІ стали спеціалізованими та дешевими знаряддями вбивства», – зазначив він.

Чисельна перевага Росії не рятує

Попри те, що Росія має суттєву чисельну перевагу над меншою за розміром Україною, це не дає їй змоги суттєво просуватися на фронті – значною мірою якраз через постійне вдосконалення українських ударних дронів.

Американські посадовці, зокрема представники Держдепартаменту США, раніше заявляли, що щотижня Росія втрачає близько 7 тисяч солдатів. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку повідомляв, що дронами знищується понад 80% «цілей противника» на фронті.

Гроші на дрони

Заява Реткліффа пролунала на тлі того, як Вашингтон та його союзники розглядають можливість виділення нового фінансування українським програмам розробки безпілотників, а також намагаються отримати доступ до технологій, які лежать в основі систем зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, The New York Times також писало, що більшість новобранців армії РФ після виходу на бойові позиції живуть лише 20–35 хвилин, а темпи вербування контрактників цього року скоротилися приблизно на 30%.

До слова, ще раніше Главком повідомляв, що по всій Росії, і особливо в Москві, скорочується кількість охочих підписувати контракт із міноборони РФ – через це Кремль дедалі частіше шукає новобранців у віддалених регіонах.