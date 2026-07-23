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Зеленський повідомив про нову роль Федорова в уряді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський повідомив про нову роль Федорова в уряді
Федоров може координувати військові інновації
фото: Офіс президента

Нова посада має забезпечити координацію між Міноборони, військовим командуванням та главою держави

Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову обійняти посаду віцепрем'єр-міністра з військових інновацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

За словами Зеленського, він запропонував Федорову кілька варіантів подальшої роботи, а останньою пропозицією стала саме посада віцепрем'єра з військових інновацій.

«Я запропонував йому кілька посад. Остання посада – віцепрем'єр з військових інновацій. Дуже важливо, що повинна бути координація з керівництвом Міноборони, з керівництвом нашої армії та безумовно з президентом України. Ми повинні робити це кожного дня», – заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що новий напрям має посилити взаємодію між Міністерством оборони, військовим керівництвом та Офісом президента для розвитку оборонних технологій і військових інновацій.

За даними Financial Times, Федоров відмовився від усіх пропозицій.

Варто зазначити, що 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова. Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що не вноситиме його кандидатуру на повторне призначення та запропонував залишитися в команді в іншій ролі. Сам Федоров розповів, що відмовився від посади радника президента.

Після цього в Києві та низці інших міст розпочалися акції на підтримку Федорова. Протестувальники вимагали повернути його на посаду міністра оборони, а також виступали за кадрові зміни у військовому керівництві. Мітинги стартували 16 липня і тривають досі.

Наразі Україна не має призначеного Верховною Радою міністра оборони. 16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів набрало чинності 20 липня.

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Теги: Міноборони Володимир Зеленський Михайло Федоров кадрові зміни

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