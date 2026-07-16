«Честь маю»: заступник командувача Повітряних сил пішов у відставку

Єлізарова вважають одним з командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши технології з практичним бойовим досвідом

Звільнення пов'язане з відставкою міністра оборони України Михайла Федорова

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт про своє звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву у Facebook.

«На жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова це велике зло для обороноздатності країни. Честь маю. Слава Україні!», – написав Єлізаров.

До цього Михайло Федоров опублікував список своїх досягнень на посту міністра оборони, де вказав прихід Павла Єлізарова до Повітряних сил ЗСУ та впровадження процедури розбору кожної масованої атаки. За його словами, за цей час відсоток перехоплення ворожих БПЛА зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет – із 47% до 87%.

Павло Єлізаров – український військовий командир, офіцер Повітряних сил ЗСУ. Він очолював бойовий підрозділ Lasar’s Group, який спеціалізується на застосуванні дронів і високоточному ураженні цілей. Під керівництвом Єлізарова підрозділ став одним з найрезультативніших у Силах оборони: його бійці знищили значну кількість бронетехніки та артилерії армії РФ і стабільно були серед лідерів проєкту «Армія дронів». Єлізарова вважають одним з командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши технології з практичним бойовим досвідом. Єлізарова призначили на посаду Новим заступником командувача Повітряних сил стане Павло Єлізаров заступника командувача Повітряних сил ЗСУ в січні 2026 року.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету міністрів, що викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Так, у Києві, Львові, Дніпрі, Миколаєві та інших містах сталися масштабні антиурядові акції протесту з закликом повернути Михайла Федорова на посаду.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

Нагадаємо, серед претендентів на посаду глави українського уряду зараз фігурують чотири прізвища: гендиректор «Нафтогазу» Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, сам Михайло Федоров та мер Харкова Ігор Терехов.