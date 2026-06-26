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Ще одне онлайн-казино отримало кіькамільйонний штраф

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Ще одне онлайн-казино отримало кіькамільйонний штраф
На 2026 рік заплановано 34 перевірки грального ринку
ілюстрація з відкритих джерел

Під час позапланової перевірки організатора азартних ігор виявлено два порушення закону

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оштрафувала компанію «Гориллабет» (відому як онлайн-казино Gorilla) на суму 4,3 млн гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадія Новікова.

Під час позапланової перевірки організатора азартних ігор, яку регулятор ініціював на підставі звернення громадянина, виявлено два порушення закону. Онлайн-казино Gorilla допустило до участі в азартній грі людину з Реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Також компанія несвоєчасно внесла щорічний ліцензійний платіж.

«Недопуск до гри людей, внесених до Реєстру, – критично важлива вимога. Це один із ключових інструментів захисту», – наголосив Новіков.

За його словами, на 2026 рік заплановано 34 перевірки грального ринку. Наразі регулятор провів вісім планових та стільки ж позапланових перевірок організаторів азартних ігор.

Нагадаємо, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей застосувала штрафні санкції до підприємства «Олл Сіті Геймс» (відомого як онлайн-казино SlotCity) на суму 4 323 500 гривень. 

Крім того, Державне агентство PlayCity анулювало ліцензії двом компаніям на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах. Йдеться про ТОВ «Фаворит казіно компані» та ТОВ «Фавбет ВІП казіно».

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка обмежить доступ військових до азартних ігор. 

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Теги: онлайн-казино штраф азартні ігри

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